Поражение в борьбе с коррупцией, – G7 и Всемирный банк о решении КСУ о незаконном обогащении

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статью о незаконном обогащении является значительным поражением Украины в борьбе с коррупцией. Так, страны G7 совместно со Всемирным банком призвали украинские власти возобновить уголовную ответственность за незаконное обогащение в соответствии с международными стандартами.

Страны G7 и Всемирный банк в совместном заявлении отмечают, что текущие расследования за незаконное обогащение давали надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался служебным положением для личного обогащения. Заявление размещено в Twitter французского председательства y группе послов G7 в Киеве.

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Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе – это поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должны создать. Это также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти,

– говорится в заявлении послов.

Они отмечают, что практика уголовного наказания за незаконное обогащение действует во многих странах мира и является мощным инструментом в борьбе с коррупцией.

"G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также – найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением", – говорится в документе.

Спільна заява G7 та Світового банку стосовно рішення Конституційного суду щодо незаконного збагачення pic.twitter.com/hHxBPRcACc — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 4 марта 2019 г.

Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее?

12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.



В уголовной статье сказано, что если госслужащий не может подтвердить законность приобретения своих активов, то может быть лишен свободы. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".



Статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий для введения безвизового режима. А еще было одним из обязательств Украины перед МВФ.



​Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.