Скасування статті про незаконне збагачення: проти кого з високопосадовців вже закрили справу

Політична еліта руками Конституційного Суду легалізувала незаконне збагачення чиновників. Зараз будь-який посадовець може купляти, наприклад, розкішну нерухомість, яка в сотні разів перевищує його законні доходи і йому нічого за це не буде.

За цією статтею, не пояснювальне багатство загрожувало чиновнику тюрмою на строк до десяти років з конфіскацією всього майна. Це, погодьтеся, дуже логічно, бо де суддя чи прокурор може взяти зайвих кількасот тисяч доларів.

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Правильно, продаючи справи: тобто відпускаючи за хабарі винних, або, наприклад, допомагаючи бандитам відбирати нерухомість самотніх беззахисних людей.

До речі, про Конституційних Суддів, репутація яких мала би бути білішою за сніг. Троє з них фігурують у справі про державну зраду, двоє призначені Віктором Януковичем (їх Порошенко залишив на посадах), що двоє призначенні з порушенням процедури. Правда, класні в нашій країні конституційні суді?



Зала Конституційного суду

Судді, які, між іншим, мають право рішення Верховної Ради на нуль множити. З приємного, серед них знайшлося кілька справжні суддів, які публічно виступили проти легалізації незаконного збагачення.

Після, пробачте, скотського рішення КСУ Антикорупційне бюро змушене закрити 65 справ щодо незаконного збагачення високопосадовців. Усі справи, незалежно від того, чи вони знаходяться у суді, чи ще перебувають на стадії розслідування, автоматично закриються. Чотири роки роботи детективів над ними підуть просто коту під хвіст.

Більше того, усі чиновники країни отримали амністію щодо своїх незаконних статків. Адже таке рішення Конституційного суду фактично скасовує цей злочин у Кримінальному кодексі.

Поміж 65 справ щодо незаконного збагачення топ-посадовців є, наприклад, справа першого заступника голови СБУ Павла Демчини. За версією слідства, у період із квітня 2015 по грудень 2016 року Демчина та його сім'я придбали автівок та земельних ділянок на майже 4 мільйони. Відповідних доходів для таких дорогих покупок у заступника голови очевидно СБУ не було.

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Радіє закриттю своєї справи й голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова. Упродовж 2015-2017 років вона отримала у власність майно та коштовності на загальну суму в майже 10 млн гривень. І звичайно ж, вартість таких активів значно перевищує доходи чиновниці.



Голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова

Свято прийшло на вулицю голови скандального Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, який, за версією слідства, приховує коштовне майно та елітний будинок через фіктивне розлучення. Це той суд, який, нагадаю Насірова поновив на посаді.

Разом із Вовком святкуватиме колишній головний військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик, який зараз обіймає керівну посаду в ГПУ. Його обвинувачують у набутті майна на суму майже 3 мільйони гривень.

Можливого незаконного збагачення стосується розслідування НАБУ щодо колишнього керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Його підозрюють у необґрунтованому набутті майна на суму 89 мільйонів гривень під час роботи очільником ДФС.



Екс-голова державної фіскальної служби Мирослав Продана

До 65 щасливчиків входить також народний депутат від Радикальної партії Євген Дейдей. У 2015-2016 роках він став власником нерухомого майна та автівок, вартість яких у 4 рази перевищує його офіційні доходи та доходи членів його родини.

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Справа щодо можливого незаконного збагачення розслідується стосовно лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Раніше журналісти виявили, що Ляшко разом із дружиною придбали нерухомості на 20 мільйонів гривень.

Це лише 7 із 65 справ, які розслідує НАБУ, і які будуть закриті після рішення КС. Незаконного збагачення також стосуються розслідування антикорупційних органів щодо нардепів Андрія Лозового, Ігоря Мосійчука, генпрокурора ЮріяЛуценка. Минулого тижня до суду скерували справу міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

У всіх цих випадках чиновники більше не відповідатимуть на питання походження коштів і зможуть захиститися від відповідальності, просто законно оформивши придбання. Їх вже амністовано і їм все вже пробачено.

Як Луценко грається у чесного

Команда змушує мене до більшого позитива, тому спробую підняти вам настрій. І допоможе нам в цьому один з найкумедніших персонажів української політики.



Генеральний прокурор України Юрій Луценко

Отже, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що стаття про незаконне збагачення була свідомо погано виписана, тому не сильно її й шкода. Зацитую Луценка: "Рішення КСУ не є великою несподіванкою. Юристи називають такі статті "мертвими", тобто тими, які не можна застосувати на практиці… Норми погано прописаного закону не діяли".

Ви, мабуть, думаєте, що в цьому смішного? Увага. Юрій Луценко є головним автором цієї норми, норми, яку він же так яскраво критикує. На екрані ви бачите карту відповідного законопроекту на сайті ВРУ. Перший автор – Юрій Віталійович Луценко.

Той Луценко, який сьогодні називає власну ж статтю "мертвою", чотири роки тому з трибуни ВРУ співав про цю ж норму таке, цитую: "Цей закон є одним із ключових для виконання вимог Майдану по реальній боротьбі з корупцією. Він розроблений в річищі західного, європейського підходу: про те, що головне не тільки покарати корупціонера, але і конфіскувати награбоване ним майно".

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Круто, красень в повітрі перевзувається, правда? Я в котре наголошу, що в цієї корумпованої політичної еліти не має ні переконань, ні принципів. Лише бажання вкрасти та страх сісти. Ці дві сили визначають всі їхні дії. Скоріше б вибори, сил вже немає терпіти цих персонажів.