Улюбленець Холодницького: історія про прокурора, який завалив ТОП-справи

Прокурорський улюбленець Назара Холодницького – Василь Кричун. Служитель Феміди, який за наказом свого керівника, закриває гучні справи, отримує непогані грошові прибутки. У грудні він задекларував отримання 270 тисяч гривень – це трошки менше 10 тисяч доларів за місяць.

Справи, які провалив прокурор

Перша справа головного санітарного лікаря України Святослава Протаса, який вимагав у підлеглих хабарі за виплату їм премій. Він був затриманий детективами НАБУ на гарячому, при отриманні одного з траншів розміром 400 тисяч гривень.



Святослав Протас, який вимагав хабарі у підлеглих

Одного дня Василь Кричун вирішив просто не бачити складу злочину і закрив справу. Це при тому, що детективи НАБУ в ході негласних слідчих дій на відео зафіксували підготовку злочину Протасом. Проте отримане в законний спосіб відео – це доказ для "гелевої ручки Холодницького".



"Гелева ручка Холодницького" Василь Кричун

Друга справа по одному з керівників прокуратури Вінницької області Олександр Попеско вимагав 5 тисяч доларів хабаря за закриття земельної справи. Його затримали разом з адвокатом та посередником, всі троє отримали підозри.

Василь Кричун уклав з ними угоду, за якою їх суворо покарали – штрафом у 25,5 тисяч гривень.



Олександр Попеско

Тобто, прокурор взяв хабарем 5 тисяч доларів, а це 135 тисяч гривень. "Гелева ручка Холодницького" покарав його штрафом в 25,5 тисяч гривень. Напевно, знижку зробив, як прокурор – прокурору. Свій до свого по своє, як то кажуть.

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Третя справа – це державна інноваційна фінансово-кредитна установа (скорочено ДІФКУ) позичила 20 мільйонів державному ж підприємству "Антонов" на побудову літаків АН-140. ДІФКУ перерахувала перших 16 мільйонів гривень. Після чого її керівник продав право вимоги цих коштів приватній фірмі за 1,5 мільйонів гривень.

Тобто чиновник продав 14,5 мільйоні за півтора. В приватному секторі його б вже давно в ліс власники бізнесу вивезли б. Внаслідок чого держава, тобто ми з вами зазнали шкоди на 14,5 мільйонів гривень.

Детективи НАБУ всю ці історію детально розслідували і притягли керівника ДІФКУ Арсена Ісаакяна в суд. Проте гелева ручка Холодницького Кричун захотів укласти з обвинуваченим чергову угоду.

Суть її в тому, що організатор схеми замість 6 років у в'язниці відбувся б штрафом у 17 тисяч гривень. Нагадаю, 17 тисяч гривень за спробу вкрасти 14,5 мільйонів платників податків.

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Четверта справа – провадження щодо одного фігурантів схем Мартиненка Олексія Мороховця. Разом зі спільниками він розробив корупційну схему, за якою продавав титанову продукцію державного (тобто нашого з вами заводу) за заниженими цінами.



Микола Мартиненко

В результаті на рахунках кампаній-прокладок осіло близько 300 мільйонів наших з вами грошей. Гелева ручка Холодницького Василь Кричун просто закрив справу стосовно Мороховця.

Він зробив це всупереч купі наявних доказів, що керівник відділу продажу держпідприємства не міг не бачити цього злочину. "Чесному", за версію Кричуна, Мароховцю повернули заставу в 5 мільйонів гривень.

П'ята справа "рюкзаків Авакова". Цю справу теж закрив Василь Кричун. В підсумку, прокурор відмазав сина Авакова від відповідальності за крадіжку 14,5 мільйонів гривень і повісив її на вже той час мертву сошку.



Коротко про "рюкзаки Авакова"

Суспільний резонанс справ

В одному з минулих блогів я побіжно розповів про чергові ТОП-корупційні справи, які знищують прокурори Холодницького. Я назвав прізвища цих прокурорів і показав їх фото.

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Після цього, поведінка прокурорів змінилася. Вона ще поки не стала прийнятною, проте вони точно почали думати про наслідки своїх дії.

Це результат суспільної уваги до вчиненого ними свинства. Прокурорам стає дуже некомфортно від того, що мінімум кількасот тисяч людей дізнаються про їх зашквари і бачать їх обличчя.



Спільними зусиллями українці зламають систему

Вкінці кінців рядові прокурори, руками яких Назар Холодницький зливає ТОП-справи – теж люди. Більшість з них живуть в реальному світі: мають друзів з-поза системи, їх діти вчаться в школах, дружини працюють.

Дуже некомфортно, коли твоє коло оточення дізнається, що ти – пусте місце, а не крутий прокурор. Лише гелева ручка без власної думки і волі, яка підписує продані керівником справи.

А уявляєте як їх дітям і рідним, в яких запитують: слухай, твій батько, брат, чоловік дійсно таке втворив? І ти починаєш виправдовувати його, щось придумувати, пояснювати.

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Хоча й ти сам, і твої друзі все чудово розуміють. Думаю, що в такі моменти, рідні таких прокурорів/суддей/чиновників, дуже хочуть сказати їм наступне: Якщо інструмент працює – треба його використовувати.