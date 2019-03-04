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      Поразка у боротьбі з корупцією, – G7 і Світовий банк про рішення КСУ щодо незаконного збагачення

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      Світовий банк та G7 відреагували на рішення КСУ щодо незаконного збагачення
      Світовий банк та G7 відреагували на рішення КСУ щодо незаконного збагачення / фото з відкритих джерел

      Рішення Конституційного суду України про визнання неконституційною статтю про незаконне збагачення є значним ураженням України в боротьбі з корупцією. Так, країни G7 спільно зі Світовим банком закликали українську владу відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у відповідності до міжнародних стандартів.

      Країни G7 та Світовий банк у спільній заяві наголошують, що поточні розслідування за незаконне збагачення давали надію на притягнення до відповідальності тих, хто скористався службовим становищем для особистого збагачення. Заява розміщена у Twitter французького головування y групі послів G7 у Києві.

      Читайте також: Скасування статті про незаконне збагачення: проти кого з високопосадовців вже закрили справу

      Недавнє скасування відповідальності за незаконне збагачення в Кримінальному кодексі – це поразка в боротьбі з корупцією в Україні. Це послабило вплив всієї антикорупційної архітектури, включаючи Вищий антикорупційний суд, який незабаром мають створити. Це також вплинуло на здатність Національного антикорупційного бюро розслідувати корупцію в вищих ешелонах влади,
      – йдеться в заяві послів.

      Вони зазначають, що практика кримінального покарання за незаконне збагачення діє у багатьох країнах світу та є потужним інструментом у боротьбі з корупцією.

      "G7 та Світовий банк закликають українську владу активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інститутів, включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР та ЄСПЛ, а також – знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлене під загрозу цією постановою", – мовиться у документі.

      Що таке стаття про незаконне збагачення та чому суд скасував її?12 грудня 2017 року до Конституційного суду на статтю про незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів. 26 лютого 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення.

      У кримінальній статті сказано, що якщо держслужбовець не може підтвердити законність придбання своїх активів, то може бути позбавлений волі. У суді пояснили, що положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а законодавча конструкція статті "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".

      Цю статтю в Україні ввели у 2015 році і вона була однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій задля введення безвізового режиму. А ще це було одним із зобов’язань України перед МВФ.

      Найтяжче покарання за незаконне збагачення передбачало ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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      Теги: Новини України Новини політики Конституційний суд Велика сімка Світовий банк Корупція Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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