Сигнал, що своїх не здаємо, – експерт про закриття справи проти Труханова

Закриття справи про незаконне збагачення мера Одеси Геннадія Труханова – сигнал, що своїх не здаємо.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

Читайте також: Поразка у боротьбі з корупцією, – G7 і Світовий банк про рішення КСУ щодо незаконного збагачення

НАБУ може закрити багато справ проти чиновників, яких підозрюють у незаконному збагаченні. Це демонстрація того, що Україна – не надійний партнер в питанні боротьби з корупцією. Різкі заяви, що лунали із Заходу через скасування цього закону, говорять про те, що вони елементарно втомилися від того, що українська влада постійно намагається когось надурити,

– зазначає Петро Олещук.

Що таке стаття про незаконне збагачення та чому суд скасував її?26 лютого 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення. У статті сказано, що держслужбовець може бути позбавлений волі, якщо не може підтвердити законність придбання своїх активів. У суді пояснили, що положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а законодавча конструкція статті "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".



Цю статтю в Україні ввели у 2015 році і вона була однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій задля введення безвізового режиму. Це одне із зобов’язань України перед МВФ. Найтяжче покарання за незаконне збагачення передбачало ув’язнення на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років з конфіскацією майна.



Національне антикорупційне бюро повідомило, що закрило кримінальну справу за фактом незаконного збагачення міського голови Одеси Геннадія Труханова ще 28 лютого. Майже 30 народних депутатів з різних фракцій могли стати фігурантами справ про незаконне збагачення.

Водночас, зауважує політолог, закриття справи проти Труханова не означає, що з нього зняті всі підозри. У значній частині справ, де фігурує стаття про незаконне збагачення високопосадовців, є інші підозри. Тому закриття по одній статті не означає автоматичного закриття антикорупційних проваджень НАБУ.

При цьому, говорить Петро Олещук, треба дивитися на те, якою буде доля нової редакції законопроекту про покарання за незаконне збагачення. Якщо Верховна Рада не ухвалить цей закон, то буде гучний скандал, який використовуватимуть під час виборів. В першу чергу, проти Порошенка. Тому вибір для Порошенка і його оточення складний.

Що відомо про справу "Краян" і участь у ній Труханова? В лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

В Україні у незаконному збагаченні підозрюють: