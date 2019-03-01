30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении, – Холодницкий

Почти 30 народных депутатов из разных фракций могли стать фигурантами уголовных расследований относительно незаконного обогащения. Сейчас это стало невозможно, так как Конституционный суд отменил соответствующую статью Уголовного кодекса.

Председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире канала "1+1" сообщил, что за весь период работы САП и НАБУ было открыто 106 производств по статье о незаконном обогащении. 37 производств были закрыты, 4 – направлены в суд с обвинительными актами, а еще 65 до сих пор расследуются.

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Холодницкий не согласен с заявлениями о том, что статья о незаконном обогащении лишает подозреваемых права на презумпцию невиновности.

"37 производств закрыто именно потому, что презумпция невиновности была применена прокурорами и детективами. Поэтому я утверждаю: не было никакого бремени доказывания на фигурантах дела", – отметил прокурор.

Кроме народных депутатов, фигурантами дел о незаконном обогащении должны были стать министры, их заместители и руководители ОГА.

Кого сейчас подозревают в незаконном обогащении?

• экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана;

• министра инфраструктуры Владимира Омеляна;

• экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;

• экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;

• лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;

• заместителя председателя СБУ Павла Демчину.

Первые производства по статье о незаконном обогащении были направлены в суд еще в апреле 2016 года. Тогда это было дело бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика.

Последнее производство, которое прокуроры направили в суд на прошлой неделе, касалось министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее?

12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.



В уголовной статье сказано, что если госслужащий не может подтвердить законность приобретения своих активов, то может быть лишен свободы. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".



Статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий для введения безвизового режима. А еще было одним из обязательств Украины перед МВФ.



Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.