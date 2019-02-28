Отмена статьи о незаконном обогащении: в Евросоюзе вдребезги разбили аргументы суда

Антикоррупционная инициатива EUACI опровергла аргументы, которые привел Конституционный суд Украины, когда решил, что уголовная статья о незаконном обогащении противоречит конституционным принципам.

Крупнейшая программа технической помощи ЕС в борьбе с коррупцией в Украине Антикоррупционная инициатива EUACI опубликовала заключение о конституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которую отменил Конституционный суд.

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Общим замечанием к аргументам в конституционном представлении является их общий характер. Так, в представлении от 12 декабря 2017 года утверждается, что часть 1 статьи (о незаконном обогащении) 368-2 Уголовного кодекса Украины противоречит таким конституционным принципам, как защита от самообвинения, презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство и равенство сторон, принцип законности, принцип non bis in idem и принцип отсутствия обратной силы во времени.

Конституционный суд Украины решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Эти аргументы опровергли в EUACI.

"В конституционном представлении не исследуются сущность и релевантность соответствующих правовых принципов относительно нормы Уголовного кодекса, которая отрицается. Также не проводится углубленный анализ соответствующей прецедентной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или иностранной конституционной практики", – заявили в EUACI.

Можно утверждать, что конституционное представление также неправильно истолковывает правовую норму Уголовного кодекса, которая отрицается, и игнорирует презумпцию конституционности и, таким образом, последний доступ к возможностям толковать эту норму уголовного права способом, который был бы совместим с конституционными требованиями,

– сказано в документе.

В представлении утверждается, что статья о незаконном обогащении нарушает право лица считаться невиновным, поскольку перекладывает бремя доказывания со стороны обвинения на обвиняемого.

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"С конкретной формулировки преступления незаконного обогащения в Украине и судебной практики ЕСПЧ и конституционных судов других государств следует, что статья 368-2 УК не предусматривает каких-либо перекладываний бремени доказывания и, таким образом, не нарушает презумпцию невиновности", – подчеркнули в EUACI.

В представлении также указано, что определение незаконного обогащения нарушает свободу от самообвинения – конституционное право, предусмотренное статьей 63 Конституции Украины.

"Во-первых, статья 368-2 УК не требует от обвиняемого предоставлять любые объяснения и не обязывает в прямой форме обвиняемого предоставлять информацию. Подсудимый имеет право, но не обязан предоставлять объяснения относительно происхождения активов, о незаконности которых утверждает обвинение. Положения Уголовного кодекса как таковое не устанавливает какого-либо бремени доведения относительно предоставления доказательств. Это регламентируется исключительно правилами уголовного производства", – заявили в европейской антикоррупционной инициативе.

Принимая во внимание то, что статья о незаконном обогащении не перекладывает бремя доказывания, а также не заставляет обвиняемого к самообвинению в уголовном деле, то таким образом, она также не влияет негативно на гарантии справедливого судебного разбирательства, пояснили в EUACI.

"Упомянутый элемент незаконного обогащения – увеличения активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами – достаточно четко просматривается из формулировки части 1 статьи 368-2 УК: это положение может толковаться как такое, что предусматривает наступление уголовной ответственности лишь тогда, когда доказано, что увеличение активов в значительном размере не могло произойти с использованием законных доходов", – отмечается в заключении.

По мнению авторов заключения, главная идея криминализации незаконного обогащения заключается в том, чтобы устранить требование по доведению связи между действиями госслужащего и выгодой, полученной дальнейшем за такие действия.

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"Это означает, что нехватка доказательств обоснованного увеличения активов составляет достаточный признак для возникновения уголовной ответственности. Уголовное преследование за незаконное обогащение не нуждается одновременного преследования за предикатное преступление, то есть для того, чтобы в рамках последнего положения наступила уголовная ответственность, нужно лишь отсутствие обоснования существенного увеличения активов, а не совершения обвиняемым других конкретных преступлений или правонарушений", – говорят авторы.

В EUACI аргументировали, что статью о незаконном обогащении следует толковать в свете других положений Уголовного кодекса, устанавливающего общие правила применения уголовного права во времени. По результатам такого толкования нет оснований утверждать, что определение незаконного обогащения предусматривает применение закона с обратной силой.

Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее?

12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение. В уголовной статье сказано, что если госслужащий не может подтвердить законность приобретения своих активов, то может быть лишен свободы. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".

Эту статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза для выполнения Плана действий для введения безвизового режима. А еще это было одним из обязательств Украины перед Международным Валютным Фондом.

Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Кого сегодня в Украине подозревают в незаконном обогащении?

Экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса, экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика. Дела о возможном незаконном обогащении открыты и в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко и заместителя председателя СБУ Павла Демчина.