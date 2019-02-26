Отмена статьи о незаконном обогащении: что это значит и какими будут последствия

Конституционный суд Украины фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников тем, что отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Из-за решения КС, Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов за их электронными декларациями.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Эта статья обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. Если же чиновник не мог доказать источники доходов, то должен был нести ответственность – вплоть до уголовной. Самое тяжелое наказание – заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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Это сенсационная информация! И серьезный откат антикоррупционных реформ,

– прокомментировал решение КС журналист Юрий Бутусов.

Что такое незаконное обогащение и почему в Украине ввели ответственность за него?

Норму об ответственности за незаконное обогащение приняли в 2015 году. Этого требовал План действий по визовой либерализации. То есть благодаря принятию этой нормы Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Кроме того, норма об ответственности за незаконное обогащение была условием подписания соглашения с Международным Валютным Фондом. Украина взяла на себя это обязательство для получения кредитов от МВФ.

В Украине действует сегодня обязательное декларирование доходов госслужащих и членов их семей. Однако существует наказание для чиновника, если выяснится, что его доходы являются незаконными.

Согласно статье о незаконном обогащении, чиновники должны были сами доказывать законность своих доходов. То есть, если чиновник не мог доказать, откуда деньги – он признавался виновным и должен был сесть в тюрьму.

Однако судьи решили, что чиновники не должны доказывать источники своих доходов, ведь уголовная статья якобы нарушает презумпцию невиновности.

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Статья о незаконном обогащении была мощным инструментом для уничтожения коррупции и олигархии. Она позволяла при работе НАПК и НАБУ и при появлении Антикоррупционного суда очень быстро привлечь к ответственности любого богача во власти. Теперь возможности будущего Антикоррупционного суда значительно ограничены.

Кто требовал отменить статью о незаконном обогащении?

Предоставление в Конституционный суд о признании статьи неконституционной подала группа 59 народных депутатов Украины. Их интересы в КС представляет нардеп из "Народного фронта, глава регламентного комитета Павел Пинзеник. Он часто выступает в парламенте против привлечения к ответственности нардепов-коррупционеров, и способствует срыву голосования за отмену неприкосновенности.

Какими будут последствия отмены статьи о незаконном обогащении?

Решение Конституционного суда нанесло огромный ущерб репутации государства и международным обязательствам Украины, убежден Бутусов. Это не приведет к отмене соглашения с МВФ и безвизового режима. Однако стоит ждать жестких заявлений и критику мирового сообщества. Последствия для Украины будут обязательно.

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По закону, теперь прокуроры будут обязаны закрыть и сдать в архив более 20 дел Национального антикоррупционного бюро о незаконном обогащении. Эти дела были открыты в течение 3 лет.

Теперь, если НАБУ обнаружит несоответствие доходов семьи заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – то уголовного дела в отношении незаконного обогащения против чиновника уже нельзя будет открыть.

Госслужащие, которые подавали декларацию о доходах за последние 3 года, по сути получили алиби. Ведь даже если закон восстановят в действующей редакции, госслужащих нельзя будет привлечь к ответственности – закон не имеет обратной силы.

Чтобы вернуть норму закона о незаконном обогащении, Верховная Рада должна снова подготовить законопроект и подать его на рассмотрение. А проголосуют за такой законопроект только после следующих парламентских выборов. На все это время все расследования относительно незаконного обогащения будут закрыты.

Поэтому у всех фигурантов расследований НАПК и НАБУ теперь есть время спокойно поработать для легализации своих доходов. После принятия нового закона придется открывать уже новые производства, по-новому собирать доказательства, объяснения, все старое спишут в архив, и оснований для расследования уже не будет.

Однако для правоохранителей не все потеряно, ведь в Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата. Доказывать достоверность декларации должен сам госслужащий. Это очень жесткая норма, которую антикоррупционные структуры смогут применять, как и раньше, в полном объеме. Но отмена незаконного обогащения очень ограничивает пределы ответственности и последствия.

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Реакция на отмену статьи о незаконном обогащении

Решение Конституционного суда согласовано с действующей властью, убежден журналист Юрий Бутусов. Он также иронично называет это совпадением с коррупционным скандалом в "Укроборонпроме".

Такие политико-правовые решения без согласования с руководством страны были бы невозможны. Нет-нет, Конституционный суд, конечно, абсолютно независим. Независимый настолько, насколько могут быть независимыми судьи, назначенные указами президента, действующей Верховной Радой и съездом судей,

– считает Бутусов.

Отмена статьи о незаконном обогащении – очень плохая вещь, даже если для этого есть юридические основания, считает украинский нардеп Владимир Арьев.

Без этой статьи борьба с коррупцией не имеет смысла,

– отмечает нардеп.

"Спасибо" Петру Порошенко и Ко за "судебную реформу". "Спасибо" Юрию Луценко и Ко за спасенный от уголовного наказания за предоставление полномочий Януковичу Конституционный суд", – написал в Facebook нардеп Егор Соболев.

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Приветствую Порошенко и его коррупционных чучундр. О деньгах МВФ и Всемирного Банка можем забыть (эта статья – их требование), а значит – и об экономическом росте и благосостоянии украинцев. У гладковских, демчин и семочок все будет ок, даже не сомневайтесь,

– убежден глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Кого сегодня в Украине подозревают в незаконном обогащении?Подозрения по этой статье объявлены экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Емельяну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику. А еще дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко и заместителя председателя СБУ Павла Демчины.