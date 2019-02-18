20:56
18 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мольба к Путину. Универсиада с елками в России
      Вєсті Кремля
      20:20, сегодня
      Вести.UA: Почему Каплин позаимствовал предвыборную программу Гитлера. Ораторские таланты Кличко
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Антикоррупционный майдан
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК

      Які безумные багатства не побачило НАЗК у деклараціях чиновників

      Антикоррупционный майдан 87 Читати новину українською

      За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", опублікованого в січні 2019, Верховна Рада, президент, уряд, суди і прокуратура – серед лідерів недовіри у громадян України.

      Згідно з даними іншого дослідження цієї ж установи, опублікованого двома місяцями раніше, корупція є однією з трьох найбільших проблем в Україні. Саме політична корупція на найвищому рівні становить найбільшу загрозу – про це заявили 92,5% громадян. А суди, прокуратуру і поліцію, тобто систему правосуддя, більшість називає серед найбільш корумпованих сфер життя.

      Читайте також: Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка

      Згідно з електронними деклараціями посадовців в цих сферах, численні розслідування журналістів і кримінальні справи НАБУ за останні роки – корупція в цих органах має багаторічний стаж. Це очевидно всім. Всім, крім, як виявилось, агентства, яке ці декларації має перевіряти.

      За 2017-2018 роки НАЗК завершило повну перевірку 615 декларацій. Найчастіше перевіряли декларації представників органів прокуратури, суддівських органів, місцевого самоврядування, уряду і Верховної Ради. Показово є те, що за результатами цих перевірок в 90% випадків не було знайдено підстав для притягнення до кримінальної відповідальності.

      Багатство прибічників Порошенка 

      В декларації президента Порошенка не знайшли нічого, від слова – зовсім. Навіть попри численні журналістські розслідування, починаючи від сумнозвісної іспанської вілли. Цікаво, що так само не знайшли нічого і в представників його Адміністрації.

      вілла порошенка
      Вілла Порошенка в Іспанії 

      Нічого підозрілого не виявили в декларації заступника глави АП Олексія Філатова. Однак журналісти розкопали, що він забув задекларувати дружину разом з її бізнесом. Теж саме і в декларації Олексія Горащенкова, якого називали смотрящім від АП в НАЗК. Він, до речі, обирав чинне керівництво НАЗК. У 2018 в НАЗК взагалі заявили, що не впевнені, що АП має декларуватись.

      Серед міністрів ознаки кримінального корупційного правопорушення за два роки знайшли в міністра енергетики Ігоря Насалика. Однак виявилось, що ключовою претензією вартістю в 1,26 мільйона гривень є невказана вартість офісного приміщення.

      насалик
      Ігор Насалик 

      Мільйони міністрів

      В уряді не побачили порушень і в декларації прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який ще в першій своїй декларації показав мільйони готівкою і на банківських рахунках. І це все за понад десять років на державній посаді. Члени НАЗК вважають, що в декларації Арсена Авакова теж все добре. Попри те, що журналісти знайшли в нього віллу в Італії, записану на його компанію.

      Читайте також: За мільйонні статки і брехню не каратимуть: як НАЗК продовжує рятувати корупціонерів

      Не знайшли ознак корупційних правопорушень і в жодній з декларацій за три роки міністра інфраструктури Володимира Омеляна. А НАБУ вже відправило до суду справу по його незаконному збагаченню.

      омелян
      Володимир Омелян 

      Збагачення народних депутатів

      Серед усіх перевірених народних депутатів ознаки корупційного злочину НАЗК виявили тільки в десятка осіб. Так, перевірки були розпочаті по представниках всіх фракцій і груп. Цікаво, що найбільше ознак кримінального правопорушення знаходили в деклараціях депутатів від "Народного фронту" і в колишніх регіоналів, а також "Опозиційного блоку", "Волі народу" і "Відродження".

      Цифра в 90% свідчить про те, що за результатами роботи НАЗК системної корупції в цих органах немає. Вже сам цей факт має викликати сумніви в якості цих перевірок. Вся країна вже два роки обговорює "підпільних мільйонерів корейків", які розбагатіли, працюючи десятками років лише на державних посадах, а журналісти-розслідувачі щотижня публікують про таких нові розслідування.

      Позитивні висновки НАЗК є звільненням від відповідальності, які там роздають для того, щоб боротьба з корупцією ніколи не дала результату. Змінити цю ситуацію може парламент – проголосувавши за відповідний закон. І якщо нинішній парламент цього не зробить, принаймні ви точно знатимете, кого в наступному бути не повинно.

      blog_ava
      Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      сегодня
      990
      Автор: Александра Дрик
      Теги: Новости Украины Деньги Видеоблоги Новости политики Владимир Гройсман Петр Порошенко Коррупция е-декларирование Антикоррупционный майдан Владимир Омелян
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Дороге майно та зв’язки з Порошенком і Ківаловим: як судді потрапляють до Верховного Суду
      сегодня , 20:30 Дороге майно та зв’язки з Порошенком і Ківаловим: як судді потрапляють до Верховного Суду
      Роман Маселко 36
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      сегодня , 19:00 Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      Яніна Ткачук 990
      Сколько приходов Московского патриархата перешло в Православную церковь Украины
      сегодня , 17:18 Сколько приходов Московского патриархата перешло в Православную церковь Украины
      11560
      5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости
      сегодня , 18:37 5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости
      206
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук