Які багатства не побачило НАЗК у деклараціях чиновників

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", опублікованого в січні 2019, Верховна Рада, президент, уряд, суди і прокуратура – серед лідерів недовіри у громадян України.

Згідно з даними іншого дослідження цієї ж установи, опублікованого двома місяцями раніше, корупція є однією з трьох найбільших проблем в Україні. Саме політична корупція на найвищому рівні становить найбільшу загрозу – про це заявили 92,5% громадян. А суди, прокуратуру і поліцію, тобто систему правосуддя, більшість називає серед найбільш корумпованих сфер життя.

Читайте також: Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка

Згідно з електронними деклараціями посадовців в цих сферах, численні розслідування журналістів і кримінальні справи НАБУ за останні роки – корупція в цих органах має багаторічний стаж. Це очевидно всім. Всім, крім, як виявилось, агентства, яке ці декларації має перевіряти.

За 2017-2018 роки НАЗК завершило повну перевірку 615 декларацій. Найчастіше перевіряли декларації представників органів прокуратури, суддівських органів, місцевого самоврядування, уряду і Верховної Ради. Показово є те, що за результатами цих перевірок в 90% випадків не було знайдено підстав для притягнення до кримінальної відповідальності.

Багатство прибічників Порошенка

В декларації президента Порошенка не знайшли нічого, від слова – зовсім. Навіть попри численні журналістські розслідування, починаючи від сумнозвісної іспанської вілли. Цікаво, що так само не знайшли нічого і в представників його Адміністрації.



Вілла Порошенка в Іспанії

Нічого підозрілого не виявили в декларації заступника глави АП Олексія Філатова. Однак журналісти розкопали, що він забув задекларувати дружину разом з її бізнесом. Теж саме і в декларації Олексія Горащенкова, якого називали смотрящім від АП в НАЗК. Він, до речі, обирав чинне керівництво НАЗК. У 2018 в НАЗК взагалі заявили, що не впевнені, що АП має декларуватись.

Серед міністрів ознаки кримінального корупційного правопорушення за два роки знайшли в міністра енергетики Ігоря Насалика. Однак виявилось, що ключовою претензією вартістю в 1,26 мільйона гривень є невказана вартість офісного приміщення.



Ігор Насалик

Мільйони міністрів

В уряді не побачили порушень і в декларації прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який ще в першій своїй декларації показав мільйони готівкою і на банківських рахунках. І це все за понад десять років на державній посаді. Члени НАЗК вважають, що в декларації Арсена Авакова теж все добре. Попри те, що журналісти знайшли в нього віллу в Італії, записану на його компанію.

Читайте також: За мільйонні статки і брехню не каратимуть: як НАЗК продовжує рятувати корупціонерів

Не знайшли ознак корупційних правопорушень і в жодній з декларацій за три роки міністра інфраструктури Володимира Омеляна. А НАБУ вже відправило до суду справу по його незаконному збагаченню.



Володимир Омелян

Збагачення народних депутатів

Серед усіх перевірених народних депутатів ознаки корупційного злочину НАЗК виявили тільки в десятка осіб. Так, перевірки були розпочаті по представниках всіх фракцій і груп. Цікаво, що найбільше ознак кримінального правопорушення знаходили в деклараціях депутатів від "Народного фронту" і в колишніх регіоналів, а також "Опозиційного блоку", "Волі народу" і "Відродження".

Цифра в 90% свідчить про те, що за результатами роботи НАЗК системної корупції в цих органах немає. Вже сам цей факт має викликати сумніви в якості цих перевірок. Вся країна вже два роки обговорює "підпільних мільйонерів корейків", які розбагатіли, працюючи десятками років лише на державних посадах, а журналісти-розслідувачі щотижня публікують про таких нові розслідування.

Позитивні висновки НАЗК є звільненням від відповідальності, які там роздають для того, щоб боротьба з корупцією ніколи не дала результату. Змінити цю ситуацію може парламент – проголосувавши за відповідний закон. І якщо нинішній парламент цього не зробить, принаймні ви точно знатимете, кого в наступному бути не повинно.