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      Які багатства не побачило НАЗК у деклараціях чиновників

      Антикорупційний майдан 30 Читать новость на русском

      За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", опублікованого в січні 2019, Верховна Рада, президент, уряд, суди і прокуратура – серед лідерів недовіри у громадян України.

      Згідно з даними іншого дослідження цієї ж установи, опублікованого двома місяцями раніше, корупція є однією з трьох найбільших проблем в Україні. Саме політична корупція на найвищому рівні становить найбільшу загрозу – про це заявили 92,5% громадян. А суди, прокуратуру і поліцію, тобто систему правосуддя, більшість називає серед найбільш корумпованих сфер життя.

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      Згідно з електронними деклараціями посадовців в цих сферах, численні розслідування журналістів і кримінальні справи НАБУ за останні роки – корупція в цих органах має багаторічний стаж. Це очевидно всім. Всім, крім, як виявилось, агентства, яке ці декларації має перевіряти.

      За 2017-2018 роки НАЗК завершило повну перевірку 615 декларацій. Найчастіше перевіряли декларації представників органів прокуратури, суддівських органів, місцевого самоврядування, уряду і Верховної Ради. Показово є те, що за результатами цих перевірок в 90% випадків не було знайдено підстав для притягнення до кримінальної відповідальності.

      Багатство прибічників Порошенка 

      В декларації президента Порошенка не знайшли нічого, від слова – зовсім. Навіть попри численні журналістські розслідування, починаючи від сумнозвісної іспанської вілли. Цікаво, що так само не знайшли нічого і в представників його Адміністрації.

      вілла порошенка
      Вілла Порошенка в Іспанії 

      Нічого підозрілого не виявили в декларації заступника глави АП Олексія Філатова. Однак журналісти розкопали, що він забув задекларувати дружину разом з її бізнесом. Теж саме і в декларації Олексія Горащенкова, якого називали смотрящім від АП в НАЗК. Він, до речі, обирав чинне керівництво НАЗК. У 2018 в НАЗК взагалі заявили, що не впевнені, що АП має декларуватись.

      Серед міністрів ознаки кримінального корупційного правопорушення за два роки знайшли в міністра енергетики Ігоря Насалика. Однак виявилось, що ключовою претензією вартістю в 1,26 мільйона гривень є невказана вартість офісного приміщення.

      насалик
      Ігор Насалик 

      Мільйони міністрів

      В уряді не побачили порушень і в декларації прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який ще в першій своїй декларації показав мільйони готівкою і на банківських рахунках. І це все за понад десять років на державній посаді. Члени НАЗК вважають, що в декларації Арсена Авакова теж все добре. Попри те, що журналісти знайшли в нього віллу в Італії, записану на його компанію.

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      Не знайшли ознак корупційних правопорушень і в жодній з декларацій за три роки міністра інфраструктури Володимира Омеляна. А НАБУ вже відправило до суду справу по його незаконному збагаченню.

      омелян
      Володимир Омелян 

      Збагачення народних депутатів

      Серед усіх перевірених народних депутатів ознаки корупційного злочину НАЗК виявили тільки в десятка осіб. Так, перевірки були розпочаті по представниках всіх фракцій і груп. Цікаво, що найбільше ознак кримінального правопорушення знаходили в деклараціях депутатів від "Народного фронту" і в колишніх регіоналів, а також "Опозиційного блоку", "Волі народу" і "Відродження".

      Цифра в 90% свідчить про те, що за результатами роботи НАЗК системної корупції в цих органах немає. Вже сам цей факт має викликати сумніви в якості цих перевірок. Вся країна вже два роки обговорює "підпільних мільйонерів корейків", які розбагатіли, працюючи десятками років лише на державних посадах, а журналісти-розслідувачі щотижня публікують про таких нові розслідування.

      Позитивні висновки НАЗК є звільненням від відповідальності, які там роздають для того, щоб боротьба з корупцією ніколи не дала результату. Змінити цю ситуацію може парламент – проголосувавши за відповідний закон. І якщо нинішній парламент цього не зробить, принаймні ви точно знатимете, кого в наступному бути не повинно.

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      Автор: Олександра Дрік
      Теги: Новини політики Відеоблоги Новини України Гроші Володимир Гройсман Корупція Петро Порошенко е-декларування Антикорупційний майдан Володимир Омелян
      Джерело: 24 канал
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