16:56
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Вілкул поцупив щось у Мураєва. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, 22 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Програми Антикорупційний майдан
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      За мільйонні статки і брехню не каратимуть: як НАЗК продовжує рятувати корупціонерів

      Антикорупційний майдан 263 Читать новость на русском

      Підконтрольне Адміністрації Президента агентство із запобігання корупції зробило корупціонерам новорічний подарунок – допомогло їм і надалі уникати будь-якої відповідальності за задекларовані статки. А також ускладнило роботу правоохоронним органам з притягнення посадовців до відповідальності та навіть обмежило доступ громадян до інформації про результати перевірок їхніх декларацій.

      Напередодні Нового року, 21 грудня, у НАЗК внесли зміни до порядку, за яким мають перевірятися електронні декларації.

      Читайте також: Своїх не чіпає, чужих б'є: як політична еліта безсоромно використовує НАЗК у корисних цілях

      У публічному ж доступі це рішення з'явилось лише 15 січня, після того як воно було зареєстровано Мін'юстом і набуло чинності. Прив'язано це було до запуску автоматизованої системи перевірок. Але те, що відбувалося не можна назвати перевірками, скоріше це було автоматизованою роздачею індульгенцій.

      Річ у тім, що за новими правилами, які придумали в НАЗК, відтепер можна взагалі не перевіряти декларації. А подальший контроль здійснюватиметься у ручному режимі, і це навіть попри наявність автоматизованої системи.

      Наприклад, тепер декларації перевірятимуться за державними реєстрами лише за умови відповідних результатів так званого логічного та арифметичного контролю. Правила цього контролю – це по суті набір критеріїв, за відповідність кожному із яких нараховуються умовні бали. Набрала декларація певну кількість балів – будуть перевіряти за реєстрами, не набрала – не будуть.

      До слова, усі ці критерії разом із кількістю балів НАЗК завбачливо оприлюднили в офіційному державному віснику. З таким же успіхом вони могли б сказати: якщо не хочете, щоб вашу декларацію перевіряли – заповнюйте її за цими правилами.

      НАЗК запровадила нові правила перевірки електронних декларацій
      НАЗК запровадило нові правила перевірки електронних декларацій

      Якщо ж хтось із корупціонерів чогось не догледів, НАЗК передбачило, що результати такої первинної перевірки ніде не публікуються. При цьому це нове правило про перевірку не поширюються на декларації, які НАЗК вже перевірило. Тобто виявилось, що декларацію Президента тепер не перевірятимуть, бо раніше вже всі три перевірили та закріпили своїми підписами відсутність порушень.

      Президент, Кабінет Міністрів, частина народних депутатів, суддів і прокурорів можуть бути спокійні – видані їм агентством індульгенції залишаються у силі. Новим порядком НАЗК також продовжило ускладнювати роботу антикорупційним органам. Зокрема, з тексту прибрали будь-яке пояснення, як саме шукатимуть незаконне збагачення, і фактично легалізували право його не шукати.

      Нагадаємо, що саме незаконне збагачення є однією з двох ключових статей Кримінального кодексу, за якими можна притягнути до відповідальності. НАБУ розслідує близько півтори сотні справ саме за цими двома статтями, і саме ці розслідування протягом останнього року постійно намагаються заблокувати – через незаконні рішення НАЗК, через парламент і через суди, в тому числі Конституційний.

      Антикорупційні розслідування постійно намагаються заблокувати
      Антикорупційні розслідування постійно намагаються заблокувати

      Відтак своїм рішенням НАЗК фактично заборонило НАБУ відкривати провадження без їх дозволу. Іншими словами – там роблять все можливе, аби за мільйонні статки незрозумілого походження і брехню в деклараціях нікому нічого не було.

      Крім того, новим порядком НАЗК також суттєво обмежило доступ громадянам, як до інформації про результати перевірок, так і можливості ці перевірки ініціювати. А для того, щоби НАЗК розпочало перевірку за заявою, тепер треба буде обов'язково надіслати їм витяг з реєстру, який би підтверджував неправдивість якихось даних.

      Враховуючи, що реєстри неповні, доступ до багатьох залишається закритим, ними треба вміти користуватись, а за користування деякими – ще й платити, не кажучи вже про кількість часу, який треба на це витратити. Фактично для того, щоб НАЗК дозволило провести перевірку, треба стати ненадовго слідчим і за них зробити всю роботу, якою вони ще подумають чи скористатись.

      Але найголовніше – все це робиться на замовлення чинної еліти, представленої президентом, панівною коаліцією у складі "БПП" і "Народного фронту". Створене ними НАЗК діє під їхнім ручним управлінням, в їхніх інтересах та за їхньою вказівкою. І найголовніше свідчення того, що всіх все влаштовує, є те, що парламент, який міг би виправити ситуацію, так і не спромігся прийняти відповідного закону, який там вже два роки як зареєстрований.

      НАЗК діє під управлінням високопосадовців з
      НАЗК діє під управлінням високопосадовців з "БПП" та "Народного фронту"

      Там знають цінність контрольованого і політично залежного органу, який може роздавати індульгенції, тому залишають все як є. До того ж, оплачують це нашими грошима, витрачаючи сотні мільйонів грошей податків на НАЗК, яким користуються у своїх цілях. Фактично, розв'язують власні питання за наші гроші.

      Це означає, що всі, хто саботує перезавантаження НАЗК – підтримують корупцію, а значить, щонайменше їм не можна віддавати свої голоси на наступних виборах. Думайте і робіть висновки.

      Автор: Олександра Дрік
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Відеоблоги Петро Порошенко Антикорупційний майдан Корупція НАЗК НАБУ Розслідування Адміністрація Президента Народний фронт Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Чорні рейси": авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      сьогодні , 16:00 "Чорні рейси": авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      Наталя Сколоздра 1 3402
      За мільйонні статки і брехню не каратимуть: як НАЗК продовжує рятувати корупціонерів
      сьогодні , 15:30 За мільйонні статки і брехню не каратимуть: як НАЗК продовжує рятувати корупціонерів
      Олександра Дрік 263
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      10 січня , 14:00 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 3742
      Аксьонов підклав свиню росіянам, розповівши про наміри "офіційно" продавати українське вугілля
      сьогодні , 15:01 Аксьонов підклав свиню росіянам, розповівши про наміри "офіційно" продавати українське вугілля
      Олексій Чибісов 1063
      Курс на аскорбін: 5 продуктів із найбільшим вмістом вітаміну С
      сьогодні , 14:00 Курс на аскорбін: 5 продуктів із найбільшим вмістом вітаміну С
      Юлія Девда 1431
      Як Петро Порошенко обманув українців, щоб отримати безвізовий режим
       6 березня 2018 , 16:02
      Чому лицемірство Порошенка може коштувати українцям своєї держави
       17 жовтня 2017 , 18:00
      Чому Служба безпеки України перетворилася на "ланцюгового пса" Президента
       25 травня 2018 , 11:00
      "Ми самі могли б давати позики МВФ": робота НАБУ в цифрах і масштаби корупції в Україні
       26 вересня 2018 , 14:00
      Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
       28 липня 2018 , 15:00
      НАБУ vs НАЗК: чому головні антикорупційні органи не можуть співпрацювати
       15 вересня 2018 , 14:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук