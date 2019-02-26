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      Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки

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      Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки
      Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки / 24 канал

      Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.

      26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Ця стаття зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їхніх доходів і доходів членів їхніх сімей. Якщо ж чиновник не міг довести джерела доходів, то повинен був нести відповідальність – аж до кримінальної. Найтяжче покарання – ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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      Це сенсаційна інформація! І серйозний відкат антикорупційних реформ,
      – прокоментував рішення КС журналіст Юрій Бутусов.

      Що таке незаконне збагачення і чому в Україні ввели відповідальність за нього?

      Норму про відповідальність за незаконне збагачення прийняли у 2015 році. Цього вимагав План дій з візової лібералізації. Тобто завдяки прийняттю цієї норми Євросоюз надав Україні безвізовий режим. Крім того, норма про відповідальність за незаконне збагачення була умовою підписання угоди з Міжнародним Валютним Фондом. Україна взяла на себе це зобов'язання для отримання кредитів від МВФ.

      В Україні діє сьогодні обов'язкове декларування доходів держслужбовців і членів їхніх сімей. Проте не існує покарання для чиновника, якщо з’ясується, що його доходи є незаконними.

      Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.

      Проте судді вирішили, що чиновники не повинні доводити джерела своїх доходів, адже кримінальна стаття нібито порушує презумпцію невинуватості.

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      Стаття про незаконне збагачення була найпотужнішим інструментом для нищення корупції та олігархії. Вона дозволяла при роботі НАЗК і НАБУ і при появі Антикорупційного суду дуже швидко притягнути до відповідальності будь-якого багатія у владі. Тепер можливості майбутнього Антикорупційного суду значно обмежені.

      Хто вимагав скасувати статтю про незаконне збагачення?

      Подання до Конституційного суду про визнання статті неконституційною подала велика група 59 народних депутатів України. Їхні інтереси в КС представляє нардеп з "Народного фронту, глава регламентного комітету Павло Пинзеник. Він часто виступає в парламенті проти притягнення до відповідальності нардепів-корупціонерів, і сприяє зриву голосування за скасування недоторканності.

      Якими будуть наслідки скасування статті про незаконне збагачення?

      Рішення Конституційного суду завдало величезної шкоди репутації держави та міжнародним зобов'язанням України, переконаний Бутусов. Це не призведе до скасування угоди з МВФ і безвізового режиму. Проте варто чекати на найжорсткіші заяви і критику світової спільноти. Наслідки для України будуть обов'язково.

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      За законом, тепер прокурори будуть зобов'язані закрити і здати в архів понад 20 справ НАБУ про незаконне збагачення. Ці справи були відкриті протягом 3 років.

      Тепер, якщо НАБУ виявить невідповідність доходів сім'ї заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – то кримінальної справи щодо незаконного збагачення проти чиновника вже не можна буде відкрити.

      Держслужбовці, які подавали декларацію про доходи за останні 3 роки, по суті отримали алібі. Адже навіть якщо закон відновлять у чинній редакції, держслужбовців не можна буде притягнути до відповідальності – закон не має зворотної сили.

      Щоб повернути норму закону про незаконне збагачення, Верховна Рада повинна знову підготувати законопроект і подати його на розгляд. А проголосують такий законопроект тільки після наступних парламентських виборів. На весь цей час усі розслідування щодо незаконного збагачення будуть закриті.

      Тож у всіх фігурантів розслідувань НАЗК і НАБУ тепер є час спокійно попрацювати задля легалізації своїх статків. Після схвалення нового закону доведеться відкривати вже нові провадження, по-новому збирати докази, пояснення, все старе спишуть в архів, і підстав для розслідування вже не буде.

      Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє ефективно карати будь-якого держслужбовця і депутата. Доводити достовірність декларації повинен сам держслужбовець. Це дуже жорстка норма, яку антикорупційні структури зможуть застосовувати, як і раніше, в повному обсязі. Але скасування незаконного збагачення дуже обмежує межі відповідальності і наслідки.

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      Реакція на скасування статті про незаконне збагачення

      Рішення Конституційного суду погоджено з чинною владою, переконаний журналіст Юрій Бутусов. Він також іронічно називає це збігом з корупційним скандалом в "Укроборонпромі".

      Такі політико-правові рішення без узгодження з керівництвом країни були б неможливі. Ні-ні, Конституційний суд, звичайно, абсолютно незалежний. Незалежний настільки, наскільки можуть бути незалежними судді, призначені указами президента, діючою Верховною Радою і з'їздом суддів,
      – вважає Бутусов.

      Скасування статті про незаконне збагачення – дуже погана річ, навіть, якщо для цього є юридичні підстави, вважає український нардеп Володимир Ар’єв.

      Без цієї статті боротьба з корупцією втрачає сенс,
      – наголошує нардеп.

      "Дякую" Петру Порошенку і Ко за "судову реформу". "Дякую" Юрію Луценку і Ко за врятований від кримінального покарання за надання повноважень Януковичу Конституційний суд", – написав у Facebook нардеп Єгор Соболєв.

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      Вітаю Порошенка і його корупційних чучундр. Про гроші МВФ і Світового Банку можемо забути (ця стаття – їх вимога), а значить – і про економічний ріст та добробут українців. У гладковських, демчин і семочок все буде ок, навіть не сумнівайтеся,
      – переконаний голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

      Кого сьогодні в Україні підозрюють у незаконному збагаченні?Підозри за цією статтею оголошені екс-виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, екс-чиновнику Генпрокуратури Дмитрові Сусу, екс-військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику. А ще справи про можливе незаконне збагачення відкриті щодо лідера Радикальної партії Олега Ляшка та заступника голови СБУ Павла Демчини.

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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Конституційний суд Судді Верховна Рада Кримінальні новини Корупція е-декларування НАБУ Статті
      Джерело: 24 канал
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