Секретна нерухомість та хабарництво: які таємниці приховує Мосійчук
Вже понад три роки подорожує між відомствами справа Мосійчука, залишаючи депутата безкарним. Окрім справи про хабарництво, яку бачила вся країна, відносно нього розслідується ще провадження про незаконне збагачення – таємна нерухомість, яка за документами належить його водію.
Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив народний депутат Сергій Лещенко.
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За його словами, Мосійчука у 2015 році підозрювали за п’ятьма статтями: у хабарництві, хуліганстві, погрозах або насильстві щодо службової особи, втручанні в діяльність судових органів, погрозі або насильстві щодо судді. Проте підозру Мосійчуку було скасовано 20 жовтня 2016 в час, коли генпрокурором був уже Юрій Луценко.
В основі справи є факти, що Мосійчук власник секретної нерухомості в селі Білогородка Київської області, яка оформлена на водія Мосійчука – Андрія Дзюбенка. Про приналежність маєтку Мосійчуку говорять місцеві мешканці. Сам помічник і водій Мосійчука не мав коштів на таке майно,
– пояснюює Лещенко.
В одному з резюме, яке було розміщене в інтернеті, він зазначив, що претендує на заробітню платню в розмірі 4500 гривень на місяць. Тож існують підстави припускати, що він є лише номінальним власником нерухомості, а фактичним власником майна є якраз Мосійчук.
За словами автора, у цьому провадженні вже готувався проект подання НАБУ до парламенту про зняття недоторканності з Мосійчука, але його повертав назад генпрокурор Луценко. Той самий, який футболить по відомствам іншу справу Мосійчука. Це і називається словами “кругова порука”.
Відео повного випуску блогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 27 січня:
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