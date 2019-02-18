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      Секретна нерухомість та хабарництво: які таємниці приховує Мосійчук

      524 Читать новость на русском
      Ігор Мосійчук
      Ігор Мосійчук / www.obozrevatel.com

      Вже понад три роки подорожує між відомствами справа Мосійчука, залишаючи депутата безкарним. Окрім справи про хабарництво, яку бачила вся країна, відносно нього розслідується ще провадження про незаконне збагачення – таємна нерухомість, яка за документами належить його водію.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив народний депутат Сергій Лещенко.

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      За його словами, Мосійчука у 2015 році підозрювали за п’ятьма статтями: у хабарництві, хуліганстві, погрозах або насильстві щодо службової особи, втручанні в діяльність судових органів, погрозі або насильстві щодо судді. Проте підозру Мосійчуку було скасовано 20 жовтня 2016 в час, коли генпрокурором був уже Юрій Луценко.

      В основі справи є факти, що Мосійчук власник секретної нерухомості в селі Білогородка Київської області, яка оформлена на водія Мосійчука – Андрія Дзюбенка. Про приналежність маєтку Мосійчуку говорять місцеві мешканці. Сам помічник і водій Мосійчука не мав коштів на таке майно,
      – пояснюює Лещенко.

      В одному з резюме, яке було розміщене в інтернеті, він зазначив, що претендує на заробітню платню в розмірі 4500 гривень на місяць. Тож існують підстави припускати, що він є лише номінальним власником нерухомості, а фактичним власником майна є якраз Мосійчук.

      За словами автора, у цьому провадженні вже готувався проект подання НАБУ до парламенту про зняття недоторканності з Мосійчука, але його повертав назад генпрокурор Луценко. Той самий, який футболить по відомствам іншу справу Мосійчука. Це і називається словами “кругова порука”.

      Відео повного випуску блогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 27 січня:

       

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      Теги: Новини політики Новини України Корупція Відеоблоги Юрій Луценко Ігор Мосійчук Хабар
      Джерело: 24 канал
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