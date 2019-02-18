Секретная недвижимость и взяточничество: какие тайны скрывает Мосийчук
Уже более трех лет путешествует между ведомствами дело Мосийчука, оставляя депутата безнаказанным. Кроме дела о взяточничестве, которое видела вся страна, в отношении него расследуется еще производства о незаконном обогащении – тайная недвижимость, которая по документам принадлежит его водителю.
Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал народный депутат Сергей Лещенко.
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По его словам, Мосийчука в 2015 году подозревали по пяти статьям: во взяточничестве, хулиганстве, угрозах или насилии в отношении должностного лица, вмешательстве в деятельность судебных органов, угрозе или насилии в отношении судьи. Однако подозрение Мосийчуку было отменено 20 октября 2016 года во время, когда генпрокурором был уже Юрий Луценко.
В основе дела есть факты, что Мосийчук владелец секретной недвижимости в селе Белогородка Киевской области, которая оформлена на водителя Мосийчука – Андрея Дзюбенко. О принадлежности имения Мосийчуку говорят местные жители. Сам помощник и водитель Мосийчука не имел средств на такое имущество,
– пояснююе Лещенко.
В одном из резюме, которое было размещено в интернете, он отметил, что претендует на заработную плату в размере 4500 гривен в месяц. Поэтому есть основания предполагать, что он является лишь номинальным владельцем недвижимости, а фактическим владельцем имущества является как раз Мосийчук.
По словам автора, в этом производстве уже готовился проект представления НАБУ в парламент о снятии неприкосновенности с Мосийчука, но его возвращал назад генпрокурор Луценко. Тот самый, который футболит по ведомствам другое дело Мосийчука. Это и называется словами "круговая порука".
Видео полного выпуска блога Сергея Лещенко "Честная политика" за 27 января:
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