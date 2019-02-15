Антикорупційна прокуратура може відкрити проти Тимошенко кримінальне провадження

Генпрокурор Юрій Луценко скерував до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури запит щодо відкриття проти кандидатки у президенти Юлії Тимошенко кримінального провадження. Її підозрюють у можливому незаконному збагаченні та декларуванні неправдивих відомостей.

Проте сама ініціатива звернутись до САП належить не генеральному прокурору. Як повідомили у ГПУ, на його ім'я надійшла заява про вчинення Тимошенко злочинів передбачених ч. 3 ст. 368-2 "Незаконне збагачення" і ст. 366-1 "Декларування недостовірної інформації".

Читайте також: Маєток Тимошенко: що відомо про нерухомість кандидатки в президенти

Розслідування ймовірного кримінального правопорушення має здійснювати тільки Національне аникорупційне бюро. Проте нагляд за перебігом досудового розслідування детективами НАБУ покладено на САП.

Беручи до уваги викладене, генеральний прокурор прийняв рішення про направлення заяви про злочин до САП для організації її належного розгляду та прийняття рішення у визначений КПК України спосіб,

– зазначили у повідомленні.

У коментарі 24 каналу у САП повідомили, що запит від ГПУ наразі не отримали. Від інших коментарів – відмовились.

Зауважимо, що 14 лютого у відповідь на скаргу юристів "Тисни" (Bihus.Info) суд зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо неправдивих даних у фінансовому звіті "Батьківщини".

Чому це важливо знати? Тому що Юлія Тимошенко бере участь у президентських виборах 2019. Згідно з більше чи менше правдивими опитуваннями (не забувайте – у запеклій політичній боротьбі за ласу посаду вони можуть бути зумисно неправдивими для маніпулювання громадською думкою), вона постійно опиняється у трійці лідерів. Відтак має шанси очолити нашу країну. Саме тому ми маємо знати якнайбільше про кандидатів на посаду президента, щоб свідомо зробити свій вибір – спираючись на факти.

Читайте також: Хто така Юлія Тимошенко: біографія кандидата у президенти

Що варто знати про Юлію Тимошенко: відео