"Батьківщина" отримала фантастичні суми з бюджету: ДБР почало розслідування

У відповідь на скаргу юристів "Тисни" (Bihus.Info) суд зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо неправдивих даних у фінансовому звіті "Батьківщини".

За інформацією Bihus.Info, ДБР вже почало досудове розслідування.

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Юристи "Тисни" подали скаргу в суд після розслідування "Черга в касу" Мар'яни Мотрунич. Під час аналізу партійних фінансів було виявило суттєві невідповідності між звітом і реальними внесками, що здійснювали донори "Батьківщина".

У звітах 2016-2017 років вказано, що партія нібито отримувала по декілька тисяч гривень від пенсіонерів. Однак за словами людей, вони насправді перераховували по 2-4 або 10 гривень. Були й ситуації, що донори, які вказані у звіті, взагалі не мали стосунку до "Батьківщина" і спростовували будь-які внески.

У 2017 році юристи "Тисни" звернулись у Генеральну прокуратуру України. Однак реакції не було, а тому подали скаргу до суду. 2 червня суд задовольнив скаргу та зобов'язав прокуратуру внести відомості про справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За словами команди "Тисни", розслідування навмисно затягувалось – слідчі допитали лише двох свідків по справі неправдивих даних у фінансовому звіті "Батьківщини". А тому після старту роботи Державного бюро розслідувань юристи звернулись до новоствореного органу і добились відкриття провадження за статтею про ймовірну легалізацію.

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