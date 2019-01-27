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      Без власного житла та авто: Тимошенко оприлюднила "бідну" декларацію

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      Тимошенко оприлюднила декларацію за 2017 рік
      Тимошенко оприлюднила декларацію за 2017 рік / Фото з відкритих джерел

      Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка балотується у президенти України на майбутніх виборах подала електронну декларацію про прибутки за 2017 рік.

      Відповідна інформація оприлюднена у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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      Тимошенко не має власного житла, а орендує в Козині під Києвом будинок площею 588 квадратних метрів, який належить її сестрі. Вона також користується 4 суміжними земельними ділянками, які разом мають площу більше 6 тисяч метрів квадратних.

      Дві земельні ділянки належать двоюрідній сестрі лідерки "Батьківщини" Шараповій Тетяні Валеріївні та перебувають під орендованим будинком. Двома іншими ділянками, які "межують з об'єктом оренди", володіє тітка політикині Ульяхіна Антоніна Миколаївна.

      Кандидатка у президенти має майже десяток ювелірних виробів від елітних японських та французьких марок Mikimoto, Chanel, Cartier, а її чоловік Олександр Тимошенко носить швейцарські годинники Vacheron Constantin та Corum.

      Власного автомобіля, як і житла, у Тимошенко згідно з декларацією немає. А от її чоловік їздить на іномарці Mercedes-Benz 2014 року випуску за 1,2 мільйона гривень та раритетному ГАЗ 1983 року за 80 тисяч гривень.

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      Олександр Тимошенко є власником компанії "Геофорс" та "Леді Ю".

      Дохід лідерки "Батьківщини" за минулий рік становив 560 тисяч гривень, з яких 225,5 тисяч – депутатська зарплатня, 252,8 тисяч кошти на виконання депутатських повноважень та 81 тисяча процентів з Ощадбанку. Її чоловік задекларував майже 3,4 мільйона гривень доходу від підприємництва.

      Загальний дохід подружжя Олександра та Юлії Тимошенко у 2017 році склав понад 4 мільйони гривень.

      Кандидатка у президенти тримає готівкою лише 290 тисяч гривень, а її чоловік 194 тисячі євро, 358 тисяч доларів та 360 тисяч гривень. Окрім того, на рахунку в Ощадбанку Юлія Тимошенко зберігає 614 тисяч гривень, а Олександр Тимошенко в українських банках має 22 тисячі гривень і 28 тисяч доларів.

      Що варто знати про Юлію Тимошенко: відео

       

      Теги: Юлія Тимошенко Новини України Новини політики е-декларування Президентські вибори 2019 ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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