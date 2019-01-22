Садовий закликав Тимошенко зняти свою кандидатуру на його користь

Мер Львова, лідер партії "Об’єднання "Самопоміч" та кандидат у президенти України Андрій Садовий закликав лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко зняти свою кандидатуру на виборах на його користь.

Про це Садовий написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні на з'їзді Юлія Тимошенко оголосила, що настає кінець всім негараздам України. Бідність, корупція і поразки позаду. Попереду – відродження і розвиток. Цитата: "Ми не маємо права знову, ще раз втратити наступне 5-річчя, привівши до влади тих, хто непомірно любить гроші, але не любить Україну", – процитував лідер "Самопомочі" лідерку "Батьківщини".

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Я абсолютно підтримую лідерку "Батьківщини" в цій ідеї. Для підтвердження щирості своїх слів пані Тимошенко залишилось зробити небагато: зняти свою кандидатуру на користь Андрія Садового, до чого я її і закликаю,

– додав Садовий.