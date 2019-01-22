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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Тимошенко оголосила, що йде у президенти України

      872 Читать новость на русском
      Тимошенко йде у президенти України
      Тимошенко йде у президенти України / Скрін з відео

      Лідерка партії "Батьківщини" Юлія Тимошенко оголосила про висунення своєї кандидатури на пост президента України на виборах, які відбудуться 31 березня.

      Про це вона заявила під час з’їзду "Батьківщини" у Києві 22 січня.

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      Тимошенко сказала, що влада України робить усе для того, щоб країна стала руїною, і заявила, що йде в президенти.

      Окрім того, вона назвала себе звичайною людиною і визнала, що робила помилки, перебуваючи на високих посадах.

      Велика країна – це моя мета, від якої я не відступлю ні на крок. Саме тому я балотуюся сьогодні в президенти,
      – заявила Тимошенко.

      Лідерка "Батьківщини" пообіцяла провести всенародний референдум про зміни до Конституції, скасувати недоторканність депутатів, президента і суддів, а також скоротити кількість депутатів з 450 до 350.

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      Зазначимо, зібрання патрії несподівано для всіх відкривав патріарх Філарет, який закликав помолитися Господу, щоб той благословив з'їзд, що "буде служити інтересам української держави і народу".

      Також, кандидатуру Тимошенко на президентських виборах підтримав лідер партії "Рух нових сил" колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі та перший президент України Леонід Кравчук.

      Що варто знати про Юлію Тимошенко: відео

      Чим відома Юлія Тимошенко? Двічі була прем'єр міністром України за президентства Віктора Ющенка. У 2009 році за підсумками її переговорів з Володимиром Путіним між "Нафтогазом" і "Газпромом" підписали скандальний контракт на постачання газу для України в 2009-2019 роках, за яким ціна за блакитне паливо від РФ для України на той момент була найвищою в Європі. У жовтні 2011 року суд визнав Тимошенко винною у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з РФ і засудив до семи років позбавлення волі. Балотується у президенти України третій раз.

      Нагадаємо, 22 січня Всеукраїнське об'єднання "Свобода" висунуло одного зі своїх лідерів Руслана Кошулинського кандидатом у президенти України. Його кандидатуру підтримали Конгрес українських націоналістів, "Правий сектор", рух "С14", Всеукраїнське об'єднання "Свобода" та Організація українських націоналістів.

      До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на сьогодні 12 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. Десятьох із них ЦВК зареєструвала.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Новини України Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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