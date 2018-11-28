Вибори 2019: Парубій підписав постанову про дату президентських виборів

Спікер парламенту Андрій Парубій підписав постанову Верховної Ради про призначення президентських виборів в Україні на 31 березня 2019 року. Дія документу вступає в силу з дня прийняття.

Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної Ради.

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Номер постанови, підписаної спікером Верховної Ради, – №9342.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85, частини 5 статті 103 Конституції України Верховна Рада України постановляє: 1. Призначити чергові вибори президента України на неділю, 31 березня 2019 року. 2. Ця постанова набирає чинності з дня його прийняття, – сказано в тексті постанови.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна.

26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала Верховна Рада на екстреному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада. В умовах воєнного стану в Україні не можна проводити вибори. Саме тому парламент проголосував за запровадження режиму воєнного стану саме на 30 днів, а не на 60. Це зробили для того, аби виборча кампанія розпочалася вчасно.