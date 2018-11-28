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      Выборы 2019: Парубий подписал постановление о дате президентских выборов

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      Парубий подписал постановление о назначении президентских выборов
      Парубий подписал постановление о назначении президентских выборов / glavcom.ua

      Спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов в Украине на 31 марта 2019 года. Действие документа вступает в силу со дня принятия.

      Об этом сообщает официальный веб-портал Верховной Рады.

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      Номер постановления, подписанного спикером Верховной Рады, – №9342.

      В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части 5 статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: 1. Назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, – сказано в тексте постановления.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Россия захватила три украинских судна.

      26 ноября Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября. В условиях военного положения в Украине нельзя проводить выборы. Именно поэтому парламент проголосовал за введение режима военного положения именно на 30 дней, а не на 60. Это сделали для того, чтобы избирательная кампания началась вовремя.

      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Выборы Президента 2019 Верховная Рада Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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