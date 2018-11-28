Военное положение в Украине: Парубий подписал Указ Порошенко
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект №9338 от 26 ноября об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Соответствующая информация появилась на сайте украинского парламента.
Как видно из обнародованных данных, Парубий подписал проект закона и направил его на подпись президенту.
После того, как документ подпишет гарант (по информации "Громадського", президент должен это сделать в этот же день, 28 ноября), его должны обнародовать правительственные издания. И уже тогда в 10 областях Украины официально заработает режим военного положения.
Согласно Указу Порошенко, военное положение в Украине продлится 30 суток — до 14:00 26 декабря.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября , 13:30
Мазурок мог соврать, что служил в Узбекистане11 октября 2012 , 13:31
Покидая Широкино, "Донбасс" "прихватил" арсенал оружия боевиков28 июля 2015 , 17:10
Главные новости футбола 24 августа: Шахтер уверенно одолел Олимпик, Бавария начала защиту титула в Бундеслиге25 августа , 07:00