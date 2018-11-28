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      Военное положение в Украине: Парубий подписал Указ Порошенко

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      Военное положение в Украине: Парубий подписал Указ Порошенко

      Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект №9338 от 26 ноября об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

      Соответствующая информация появилась на сайте украинского парламента.

      Как видно из обнародованных данных, Парубий подписал проект закона и направил его на подпись президенту.

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      После того, как документ подпишет гарант (по информации "Громадського", президент должен это сделать в этот же день, 28 ноября), его должны обнародовать правительственные издания. И уже тогда в 10 областях Украины официально заработает режим военного положения.

      Согласно Указу Порошенко, военное положение в Украине продлится 30 суток — до 14:00 26 декабря.

      Теги: Новости политики Законодательство Военное положение в Украине Верховная Рада Андрей Парубий Новости Украины
      Источник: 24 канал
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