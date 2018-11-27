Россиянам могут ограничить въезд в Украину: решение примут в среду

Уже в среду, 28 ноября, Украина может принять окончательное решение об ограничении въезда россиян в страну на период действия военного положения.

Об этом в интервью каналу CNN 27 ноября заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Окончательное решение еще не принято. Но одно предложение нашему начальнику Генерального штаба и начальнику пограничного контроля будет ограничением для въезда россиян в Украину в этот период, в период военного положения. И окончательное решение, скорее всего, будет принято завтра (28 ноября),

– заявил Порошенко.

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Он добавил, что после принятия решения Украина сообщит, на каких условиях некоторым категориям россиян будет запрещен въезд в страну.

К слову, 26 ноября в аэропортах Киева в Украину не пропустили более 70 граждан России, которые, в частности, прилетели и из Беларуси.

JUST IN: Ukraine is considering limiting the ability of Russians to enter Ukraine during the period of martial law, President @poroshenko tells me. He says that a final decision will likely be made tomorrow. pic.twitter.com/qYgej2Tuq1 — Christiane Amanpour (@camanpour) 27 ноября 2018 г.

Напомним, режим военного положения в 10 областях Украины вступил в силу 26 ноября. Поэтому срок действия военного положения истечет 26 декабря.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.

Зато секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны России к гражданам Украины все же будут определенные ограничения.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

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