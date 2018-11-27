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      Россиянам могут ограничить въезд в Украину: решение примут в среду

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      Россиянам могут ограничить въезд в Украину на период действия военного положения
      Россиянам могут ограничить въезд в Украину на период действия военного положения / Фото из открытых источников

      Уже в среду, 28 ноября, Украина может принять окончательное решение об ограничении въезда россиян в страну на период действия военного положения.

      Об этом в интервью каналу  CNN 27 ноября заявил Президент Украины Петр Порошенко.

      Окончательное решение еще не принято. Но одно предложение нашему начальнику Генерального штаба и начальнику пограничного контроля будет ограничением для въезда россиян в Украину в этот период, в период военного положения. И окончательное решение, скорее всего, будет принято завтра (28 ноября),
      – заявил Порошенко.

      Читайте также: Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев

      Он добавил, что после принятия решения Украина сообщит, на каких условиях некоторым категориям россиян будет запрещен въезд в страну.

      К слову, 26 ноября в аэропортах Киева в Украину не пропустили более 70 граждан России, которые, в частности, прилетели и из Беларуси.

      Напомним, режим военного положения в 10 областях Украины вступил в силу 26 ноября. Поэтому срок действия военного положения истечет 26 декабря.

      Ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.

      Зато секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны России к гражданам Украины все же будут определенные ограничения.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

      Все, что нужно знать о военном положении: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Военное положение в Украине Новости России Госпогранслужба Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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