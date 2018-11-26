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      Как военное положение повлияет на жизнь Украины: объяснение Порошенко

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      Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что означает введение военного положения в Украине
      Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что означает введение военного положения в Украине / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко своим указом о введении военного положения не предусматривает меры, связанные с ограничением прав и свобод граждан Украины, внедрением цензуры.

      Ранее 24 канал писал, что Президент Петр Порошенко решил изменить сроки проведения военного положения. По его словам, военное положение в Украине должно начаться с 9 часов утра 28 ноября и продлится 30 дней, до середины декабря.

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      Кроме того, в своем обращении к украинцам Порошенко отметил, что из всех опций, которые предоставляет закон "О правовом режиме военного положения" Указа вошли лишь те, которые касаются главным образом различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.

      Подчеркиваю, что в указе я не предвижу меры, связанные с ограничением прав и свобод граждан или внедрением цензуры. Надеюсь, что и политики, и масс-медиа будут действовать ответственно и не атаковать Украину тезисами, одолженными у российских пропагандистов. Так же я не буду прибегать к полной или частичной мобилизации. Эта возможность будет оставаться открытой, если Россия все-таки прибегнет к дальнейшей эскалации,
      – заявил гарант.

      Одновременно он отметил, что военное положение не означает объявление войны, а вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессии со стороны Кремля.

      "Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического урегулирования на востоке. Я об этом подробно информировал наших западных партнеров. У меня утром состоялись переговоры с генеральным секретарем НАТО и с президентом Польши и с канцлером Германии. И могу сказать, что их внимание к ситуации и на Востоке, и непосредственно в акватории Азовского моря очень выросло. Сегодня нас слышат намного лучше, чем вчера или позавчера", – констатировал Порошенко.

      Порошенко обратился к украинцам относительно военного положения: смотрите видео

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

      Інфографіка заходів, які передбачає воєнний стан
      Инфографика мер, которые предусматривает военное положение

       

       

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Петр Порошенко Президент Украины
      Источник: 24 канал
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