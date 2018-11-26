Як воєнний стан вплине на життя України: пояснення Порошенка

Президент України Петро Порошенко своїм указом про запровадження воєнного стану не передбачає заходи, пов'язані з обмеженням прав і свобод громадян України, чи впровадженням цензури.

Раніше 24 канал писав, що Президент Петро Порошенко вирішив змінити терміни проведення воєнного стану. За його словами, воєнний стан в Україні має розпочатися з 9 години ранку 28 листопада та триватиме 30 днів, до середини грудня.

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Крім того, у своєму зверненні до українців Порошенко зазначив, що із всіх опцій, які надає закон "Про правовий режим воєнного стану" до Указу увійшли лише ті, які стосуються головним чином різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.

Наголошую, що в указі я не передбачаю заходи, пов’язані з обмеженням прав і свобод громадян чи впровадженням цензури. Сподіваюся, що і політики, і мас-медіа діятимуть відповідально та не атакуватимуть Україну тезами, позиченими у російських пропагандистів. Так само я не вдаватимуся до повної чи часткової мобілізації. Ця можливість залишатиметься відкритою, якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації,

– заявив гарант.

Водночас він зауважив, що воєнний стан не означає оголошення війни, а запроваджується винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресії з боку Кремля.

"Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання на сході. Я про це детально інформував наших західних партнерів. В мене зранку відбулися переговори з генеральним секретарем НАТО та з президентом Польщі та з канцлером Німеччини. І можу сказати, що їхня увага до ситуація і на Сході, і безпосередньо в акваторії Азовського моря дуже зросла. Сьогодні нас чують набагато краще, ніж вчора чи позавчора", – констатував Порошенко.

Порошенко звернувся до українців щодо воєнного стану: дивіться відео

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



​Уночі проти 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.



Інфографіка заходів, які передбачає воєнний стан