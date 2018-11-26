Коли може розпочатися та завершитися воєнний стан в Україні: заява Порошенка

Президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні розпочнеться 28 листопада. Також він рекомендуватиме Верховній Раді скоротити його термін з 60 до 30 днів.

Таку заяву гарант зробив у телевізійному зверненні. Читайте також: Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка) "Як президент і Верховний Головнокомандувач ЗСУ я виконав свій конституційний обов'язок і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9:00 28 листопада", – зауважив він. Новина доповнюється