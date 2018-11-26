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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Коли може розпочатися та завершитися воєнний стан в Україні: заява Порошенка

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      Коли може розпочатися та завершитися воєнний стан в Україні: заява Порошенка

      Президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні розпочнеться 28 листопада. Також він рекомендуватиме Верховній Раді скоротити його термін з 60 до 30 днів.

      Таку заяву гарант зробив у телевізійному зверненні. 

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      "Як президент і Верховний Головнокомандувач ЗСУ я виконав свій конституційний обов'язок і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9:00 28 листопада", – зауважив він. 

      Новина доповнюється 

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Воєнний стан в Україні Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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