Коли може розпочатися та завершитися воєнний стан в Україні: заява Порошенка
Президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні розпочнеться 28 листопада. Також він рекомендуватиме Верховній Раді скоротити його термін з 60 до 30 днів.
Таку заяву гарант зробив у телевізійному зверненні.
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"Як президент і Верховний Головнокомандувач ЗСУ я виконав свій конституційний обов'язок і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9:00 28 листопада", – зауважив він.
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Джерело: 24 канал
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