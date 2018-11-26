Воєнний стан в Україні пропонують ввести РНБО та Президент Порошенко внаслідок агресії російських військово-морських сил проти українських морських суден. Якщо Верховна Рада підтримає воєнний стан, які обмеження чекатимуть на українців?

Воєнний стан може бути введений по всій території держави або на частині території. На визначений термін.

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Заходи при введенні воєнного стану можуть запроваджувати та здійснювати військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення), самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

Всього в законі "Про правовий режим воєнного стану" статтею 8 передбачено 24 пункти заходів правового режиму воєнного стану. Зауважимо, рішення про оголошення воєнного стану може передбачати як усі ці заходи, так і окремі з них.

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Воєнний стан в Україні: обмеження для громадян і підприємств

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