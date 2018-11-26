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      Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)

      10589 Читать новость на русском
      Обмеження при воєнному стані в Україні 2018
      Обмеження при воєнному стані в Україні 2018 / 24 канал

      Воєнний стан в Україні пропонують ввести РНБО та Президент Порошенко внаслідок агресії російських військово-морських сил проти українських морських суден. Якщо Верховна Рада підтримає воєнний стан, які обмеження чекатимуть на українців?

      Воєнний стан може бути введений по всій території держави або на частині території. На визначений термін.

      Читайте також: Запровадження воєнного стану: якими будуть наслідки для України

      Заходи при введенні воєнного стану можуть запроваджувати та здійснювати військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення), самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

      Всього в законі "Про правовий режим воєнного стану" статтею 8 передбачено 24 пункти заходів правового режиму воєнного стану. Зауважимо, рішення про оголошення воєнного стану може передбачати як усі ці заходи, так і окремі з них.

      Читайте також: Опублікували указ Порошенка про запровадження воєнного стану в Україні

      Воєнний стан обмеження
      Воєнний стан в Україні: обмеження для громадян і підприємств

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      Дивіться відео: Що потрібно знати про воєнний стан

       

      Автор: Олена Булан, Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Публікації Інфографіка Законодавство
      Джерело: 24 канал
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