За введення воєнного стану в Україні Верховна Рада може проголосувати на позачерговому засіданні 26 листопада. РНБО вже прийняв рішення про звернення до парламенту з такою ініціативою. Так Україна відреагувала на напад росіян на українські кораблі.

Чи означатиме введення воєнного стану повальну мобілізацію – розбирались журналісти 24 каналу.

Чи оголосять в Україні повальну миттєву мобілізацію?

Не зараз. Під час засідання РНБО президент заявив, що рішення про введення воєнного стану "не передбачає негайної мобілізації; але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги".

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Оперативний резерв І черги — це вже досвідчені воїни, які точно знають, що їм потрібно робити.

Це – резерв органів управління, військових частин, підрозділів ЗСУ, інших військових формувань (правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв'язку), що включає резервістів та військовозобов'язаних (переважно з досвідом участі в антитерористичній операції), призначених для комплектування збройних сил та інших військових формувань, які прибувають для виконання обов'язків служби за викликом їхніх командирів як в мирний час, так і в особливий період.

Чи потрібно йти у військомат?

Рано. Єдине що ми знаємо, це описані президентом плани: "Рішення про воєнний стан не передбачатиме обмеження конституційних прав і свобод громадян. Це надзвичайно важливо".

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Що робити?

Зберігати спокій. Можна уточнити свої дані, якщо ви знаєте, що входите до складу оперативного резерву, та контрольно перевірити контакти військкомату/частини. Та стежити за розвитком подій.

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Чи готові українські військомати?

Цілком. На відміну від 2014 року зараз в Україні всі точно знають, що їм потрібно робити, алгоритм та сценарії дій пропрацьовано всіма силовими відомствами.

Після вчорашнього засідання РНБО Генштаб повідомив, що Збройні сили України приведені у бойову готовність "повна". Всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ переведено на посилену службу. В Державній прикордонній службі повідомили, що всі підрозділи, особливо ті, які реалізують морську охорону, переведені на посилений режим несення служби по всій ділянці українського кордону.