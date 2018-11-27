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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Кого мобілізують перш за все у разі нападу Росії: відповідь Порошенка

      2008 Читать новость на русском
      Порошенко розповів, кого мобілізують першим, якщо нападе Росія
      Порошенко розповів, кого мобілізують першим, якщо нападе Росія / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко заявив, що в разі агресії Росії проти України буде оголошена часткова мобілізація резерву першої черги.

      Про це президент сказав 27 листопада в інтерв’ю українським журналістам.

      24 канал повідомляв, що перед цим спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що закон про введення воєнного стану в 10 областях України протягом 30 днів надає право президенту оголошувати мобілізацію.

      Читайте також: Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату

      "Якщо буде агресія – буде мобілізація часткова. В першу чергу, буде мобілізований резерв першої черги", – сказав Порошенко.

      Він додав, що в числі перших будуть мобілізовані підготовлені воїни з досвідом участи в Антитерористичній операції на сході України.

      Відразу ж з перших хвилин ми суттєво збільшимо чисельність наших Збройних сил, перерозподілимо фінансові ресурси, забезпечимо всім необхідним... ЗСУ і змусимо противника відповідати за порушення державного кордону України,
      – запевнив глава держави.

      воєнний стан в Україні карта областей

      Нагадаємо, режим воєнного стану в 10 областях України набув чинності 26 листопада. Тож термін дії воєнного стану закінчиться 26 грудня.

      Раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.

      Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що у разі ескалації та посилення агресії зі сторони Росії до громадян України все ж застосовуватимуться певні обмеження.

      Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Головне, що треба знати про воєнний стан: дивіться відео

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Воєнний стан в Україні Петро Порошенко Мобілізація
      Джерело: 24 канал
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