Коли в Україні почав діяти воєнний стан і коли він закінчиться

Режим воєнного стану в Україні набув чинності 26 листопада. Тож термін дії воєнного стану в низці областей закінчиться 26 грудня.

Це 27 листопада в інтерв’ю українським журналістам пояснив Президент України Петро Порошенко.

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Відповідно до закону, термін дії (режиму воєнного стану) буде припинено двадцять, наскільки я розумію, шостого грудня. Коли я робив звернення, там була ще інша дата. А зараз вже дата стояла 26-е, тому і вступив у силу режим воєнного часу з 26-го числа,

– сказав президент.

До слова, в цьому ж інтерв’ю Порошенко пояснив, що необхідність введення в Україні воєнного стану викликана загрозою повномасштабної війни з Росією. Це підтверджується збільшенням військового контингенту Росії біля українського кордону.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Увечері 26 листопада парламент також підтримав це рішення.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.