Режим военного положения в Украине вступил в силу 26 ноября. Поэтому срок действия военного положения в ряде областей закончится 26 декабря.

Это 27 ноября в интервью украинским журналистам заявил Президент Украины Петр Порошенко.

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Согласно закону, срок действия (режима военного положения) будет прекращен двадцать, насколько я понимаю, шестого декабря. Когда я делал обращение, там была еще другая дата. А сейчас уже дата стояла 26-е, поэтому и вступил в силу режим военного времени с 26-го числа,

– сказал президент.

К слову, в этом же интервью Порошенко пояснил, что необходимость введения в Украине военного положения вызвана угрозой полномасштабной войны с Россией. Это подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы.





Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Вечером 26 ноября парламент также поддержал это решение.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за нее должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.