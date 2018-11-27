Порошенко рассказал, почему решил ввести военное положение в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что необходимость введения в стране военного положения вызвана угрозой полномасштабной войны с Россией. Это подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы.

Об этом глава государства сказал в интервью нескольким украинским телеканалам.

Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией,

– сказал Порошенко.

Читайте также: Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев

Порошенко показал журналистам данные украинской разведки со снимками, на которых, по словам президента, изображена военная база России, расположенная в 18 километрах от украинской границы.

Как отметил глава государства, фото были сделаны 17, 24 сентября и в октябре.

Как вы видите, количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы, увеличилось в 3 раза. Для чего они были передислоцированы туда,

– заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что кардинально увеличилось и количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль всей границы с Украиной.

"Позиции относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывает", – отметил президент.

При этом он добавил, что после инцидента в Азовском море необходимо было обеспечить украинские Вооруженные силы инструментами на случай широкомасштабного наземного вторжения.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Вечером 26 ноября парламент также поддержал это решение.

Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за нее должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.