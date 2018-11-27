Порошенко розповів, чому вирішив ввести воєнний стан в Україні

Президент України Петро Порошенко заявив, що необхідність введення в країні воєнного стану викликана загрозою повномасштабної війни з Росією. Це підтверджується збільшенням військового контингенту Росії біля українського кордону.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю кільком українським телеканалам.

Я хочу, щоб ніхто не думав, що це забави або іграшки. Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією,

– сказав Порошенко.

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Порошенко показав журналістам дані української розвідки зі знімками, на яких, за словами президента, зображена військова база Росії, розташована за 18 кілометрів від українського кордону.

Як зазначив глава держави, фото були зроблені 17, 24 вересня і в жовтні.

Як ви бачите, кількість танків на базах, які розташовані вздовж нашого кордону, збільшилася в 3 рази. Для чого вони були туди передислоковані,

– заявив Порошенко.

Він наголосив, що кардинально збільшилась і кількість підрозділів, які були передислоковані вздовж усього кордону з Україною.

"Позиції щодо можливих навчань ніяк це збільшення не виправдовує", – зауважив президент.

При цьому він додав, що після інциденту в Азовському морі необхідно було забезпечити українські Збройні сили інструментами на випадок широкомасштабного наземного вторгнення.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Увечері 26 листопада парламент також підтримав це рішення.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.