У якому разі в Україні оголосять мобілізацію в період воєнного стану

Схвалений Верховною Радою закон про введення воєнного стану в 10 областях України протягом 30 днів надає право президенту Петрові Порошенку оголошувати мобілізацію.

Про це розповів спікер парламенту Андрій Парубій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ми спростили механізм. Умовно, якщо завтра відбудуться агресивні дії, ми дали можливість президенту протягом цих 30 днів (дії воєнного стану) оголосити мобілізацію своїм указом. Ми розширили повноваження президента,

– сказав голова Верховної Ради.

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Він нагадав, що в умовах мирного часу процедура оголошення мобілізації інша – президент скеровує свій законопроект до парламенту, і нардепи ухвалюють рішення – закон про мобілізацію.

До слова, Парубій також заявив, що воєнний стан у частині областей України розпочне діяти з моменту набуття чинності закону, ухваленого Верховною Радою, скоріше за все – з 28 листопада.



Раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.



Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що у разі ескалації та посилення агресії зі сторони Росії до громадян України все ж застосовуватимуться певні обмеження.



В яких обалстях Україні діятиме воєнний стан

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

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