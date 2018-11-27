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      У якому разі в Україні оголосять мобілізацію в період воєнного стану

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      У якому разі в Україні оголосять мобілізацію в період воєнного стану
      У якому разі в Україні оголосять мобілізацію в період воєнного стану / Фото з відкритих джерел

      Схвалений Верховною Радою закон про введення воєнного стану в 10 областях України протягом 30 днів надає право президенту Петрові Порошенку оголошувати мобілізацію.

      Про це розповів спікер парламенту Андрій Парубій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Ми спростили механізм. Умовно, якщо завтра відбудуться агресивні дії, ми дали можливість президенту протягом цих 30 днів (дії воєнного стану) оголосити мобілізацію своїм указом. Ми розширили повноваження президента,
      – сказав голова Верховної Ради.

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      Він нагадав, що в умовах мирного часу процедура оголошення мобілізації інша – президент скеровує свій законопроект до парламенту, і нардепи ухвалюють рішення – закон про мобілізацію.

      До слова, Парубій також заявив, що воєнний стан у частині областей України розпочне діяти з моменту набуття чинності закону, ухваленого Верховною Радою, скоріше за все – з 28 листопада.

      Раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.

      Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що у разі ескалації та посилення агресії зі сторони Росії до громадян України все ж застосовуватимуться певні обмеження.

      Воєнний стан Україна
      В яких обалстях Україні діятиме воєнний стан

      Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України Петро Порошенко Україна – Росія Воєнний стан в Україні Новини політики Андрій Парубій Законодавство Мобілізація
      Джерело: 24 Канал
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