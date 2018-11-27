Парубій розповів, коли в Україні почне діяти воєнний стан

Воєнний стан в частині областей України розпочне діяти з моменту вступу в силу закону, ухваленого Верховною Радою, скоріше за все – з 28 листопада.

Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, повідомляє РБК-Україна.

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Воєнний стан запроваджується і діє з моменту підписання головою Верховної ради України та президента України. Поки що цей документ не є підписаним мною, президентом і не опублікований в Урядовому кур'єрі, закон не діє. Тобто, хоча в указі зазначено 14:00 26 числа, реально він стане законом, коли буде підписаний і опублікований",

– пояснив Парубій.

За словами спікера, він має намір підписати цей закон вранці 28 листопада. За його словами, закон набере чинності протягом дня.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.



Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.