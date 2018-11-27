Парубий рассказал, когда в Украине начнет действовать военное положение

Военное положение в части областей Украины начнет действовать с момента вступления в силу закона, принятого Верховной Радой, скорее всего – с 28 ноября.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.

Читайте также: Где в Украине будет введено военное положение: подробная карта областей

Военное положение вводится и действует с момента подписания председателем Верховной рады Украины и президентом Украины. Пока что этот документ не подписан мной, президентом и не опубликован в Урядовом курьере, закон не действует. То есть, хотя в указе отмечено 14:00 26 числа, реально он станет законом, когда будет подписан и опубликован,

– пояснил Парубий.

По словам спикера, он намерен подписать этот закон утром 28 ноября. По его словам, закон вступит в силу в течение дня.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.



Зато секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за нее должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.