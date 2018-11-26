К чему нужно готовиться украинцам во время военного положения: заявление Турчинова

Военное положение в Украине должно завершиться к концу 2018 года. Во время его действия права и свободы граждан Украины не будут ограничиваться, однако такое возможно. Кроме того, во время военного положения весь силовой блок будет приведен в полную боевую готовность.

Такое заявление серектар СНБО Александр Турчинов сделал во время выступления в Верховной Раде.

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В связи с введением военного положения на территории Украины временно на период его действия могут ограничиваться свободы и права гражданина на основании законов и Конституции Украины. Президент не планирует применять эту норму, но в случае обострения военной ситуации и усиления агрессии со стороны РФ мы должны иметь такой инструмент и такую ​​возможность,

– отметил он.

По его словам, также поручено привести к полной готовности определенные объекты единой государственной системы гражданской защиты, их функциональных и территориальных подсистем.

"Областным и Киевской городской государственной администрациям, органам местного самоуправления поручено создать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию в введении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения", – добавил секретарь СНБО.

Также Турчинов заявил, что военное положение должно завершиться до конца 2018 года.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заверил, что военное положение никак не повлияет на проведение выборов в 2019 году в Украине.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.