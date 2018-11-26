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      Что могут изменить 30 дней военного положения в Украине: ответ эксперта

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      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине начнется 28 ноября, а также сократил его срок – с 60 до 30 дней.

      Об этом сообщил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в прямом эфире 24 канала.

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      По словам эксперта, военное положение в Украине вводится с конкретной целью перевода функционирования страны на военный рейд. "Это прежде всего касается сферы управления. В частности, гражданская сфера управления может измениться на военно-гражданскую. Все это также делается и на региональном уровне", – ответил Самусь.

      Военное положение должно способствовать энергии и повышать боеготовность Вооруженных сил Украины. За 30 дней мы можмо повлиять на мобилизацию резерва первой очереди. То есть военнослужащие, которые уже прошли войну и находятся фактически в готовности, смогут принять участие в повышении боеспособности ВСУ. Их могут на месяц призвать для помощи Вооруженным силам,
      – подчеркнул эксперт.

      Михаил Самусь отметил, что конкретные меры будут прописаны и утверждены Верховной Радой, ведь в законодательстве Украины есть рамочные условия и понятие что такое военное положение и как оно может устанавливаться. "Дальше президент и парламент будут устанавливать те рамки, которые будут необходимы для конкретного случая", – добавил эксперт.

      То, что произошло в Керченском проливе – это открытый акт военной агрессии. Впервые Россия открыто пошла в наступление, а не гибридным способом. Возможно кто-то не понимает, что произошло действительно значимое событие на международном уровне, ведь в XXI веке одно государство открыто напало на другое и сделала это прямо в международных водах, которые к тому же регулируются двусторонним договором,
      – заявил Самусь.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

      Інфографіка заходів, які передбачає воєнний стан
      Инфографика мер, которые предусматривает военное положение

       

       

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Верховная Рада Военное положение в Украине Вооруженные Силы Украины Алексей Порошенко
      Источник: 24 канал
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