Що можуть змінити 30 днів воєнного стану в Україні: відповідь експерта

Президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні розпочнеться 28 листопада, а також скоротив його термін – з 60 до 30 днів.

Про це повідомив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами експерта, воєнний стан в Україні вводиться з конкретною метою переведення функціонування країни на військовий рейд. "Це найперше стосується сфери управління. Зокрема, цивільна сфера управляння може змінитися на військово-цивільну. Все це також робиться і на регіональному рівні", – відповів Самусь.

Воєнний стан повинен сприяти енергії та підвищувати боєготовність Збройних сил України. За 30 днів ми можмо вплинути на мобілізацію резерву першої черги. Тобто військослужбовці, які вже пройшли війну і перебувають фактично в готовності, зможуть взяти участь у підвищенні боєздатності ЗСУ. Їх можуть на місяць призвати для допомоги Збройним силам,

– наголосив експерт.

Михайло Самусь зазначив, що конкретні заходи будуть прописані та затвердження Верховною Радою, адже в законодавстві України є рамкові умови та поняття що таке воєнний стан і як він може встановлюватися. "Далі президент і парламент будуть встановлювати ті рамки, які будуть необхідні для конкретного випадку", – додав експерт.

Те, що відбулося в Керченській протоці – це відкритий акт військової агресії. Вперше Росія пішла відкрито в наступ, а не гібридним способом. Можливо хтось не розуміє, що це відбулася дійсно значуща подія на міжнародному рівні, адже в XXI столітті одна держава відкрито напала на іншу і зробила це прямо у міжнародних водах, які до того ж регулюються двостороннім договором,

– заявив Самусь.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

Уночі проти 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.



Інфографіка заходів, які передбачає воєнний стан