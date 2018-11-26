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      Военное положение: какие ограничения ждут украинцев

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      Ограничения при военном положении в Украине 2018
      Ограничения при военном положении в Украине 2018 / 24 канал

      Военное положение в Украине предлагают ввести СНБО и Президент Порошенко в результате агрессии российских военно-морских сил против украинских морских судов. Если Верховная Рада поддержит военное положение, какие ограничения ждать украинцам?

      Военное положение может быть введено по всей территории государства или на части территории. На определенный срок.

      Читайте также: Введение военного положения: какими будут последствия для Украины

      Мероприятия при введении военного положения могут вводить и осуществлять военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования), самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления.

      Всего в законе "О правовом режиме военного положения" статьей 8 предусмотрено 24 пункта мер правового режима военного положения. Заметим, решение об объявлении военного положения может предусматривать как все эти мероприятия, так и некоторые из них.

      Читайте также: Опубликовали указ Порошенко о введении военного положения в Украине

      Воєнний стан обмеження
      Военное положение в Украине: ограничения для граждан и предприятий

      Читайте также: Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат

      Смотрите видео: Что нужно знать о военном положении

       

      Автор: Янина Ткачук, Елена Булан
      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Публикации Законодательство Инфографика
      Источник: 24 канал
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