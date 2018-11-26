Военное положение в Украине предлагают ввести СНБО и Президент Порошенко в результате агрессии российских военно-морских сил против украинских морских судов. Если Верховная Рада поддержит военное положение, какие ограничения ждать украинцам?

Военное положение может быть введено по всей территории государства или на части территории. На определенный срок.

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Мероприятия при введении военного положения могут вводить и осуществлять военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования), самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления.

Всего в законе "О правовом режиме военного положения" статьей 8 предусмотрено 24 пункта мер правового режима военного положения. Заметим, решение об объявлении военного положения может предусматривать как все эти мероприятия, так и некоторые из них.

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Военное положение в Украине: ограничения для граждан и предприятий

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