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      Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат

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      Военное положение в Украине 2018 и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      Военное положение в Украине 2018 и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат / 24 канал

      За введение военного положения в Украине Верховная Рада может проголосовать на внеочередном заседании 26 ноября. СНБО уже принял решение об обращении в парламент с такой инициативой. Так Украина отреагировала на нападение россиян на украинские корабли.

      Будет ли означать введение военного положения повальную мобилизацию – разбирались журналисты 24 канала.

      Объявят ли в Украине повальную мгновенную мобилизацию?

      Не сейчас. Во время заседания СНБО президент заявил, что решение о введении военного положения "не предусматривает немедленной мобилизации; но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди".

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      Оперативный резерв І очереди – это уже опытные воины, которые точно знают, что им нужно делать.

      Это – резерв органов управления, воинских частей, подразделений ВСУ, других военных формирований (правоохранительных органов специального назначения, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи), включающий резервистов и военнообязанных (преимущественно с опытом участия в антитеррористической операции), предназначенных для комплектования вооруженных сил и других военных формирований, прибывающих для выполнения обязанностей службы по вызову их командиров как в мирное время, так и в особый период.

      Нужно ли идти в военкомат?

      Рано. Военное положение еще не введено. Более того – мы не просто не знаем, каким оно будет, но и введут ли его вообще. Единственное что мы знаем, это описанные президентом планы: "Решение о военном положении не будет предусматривать ограничения конституционных прав и свобод граждан. Это очень важно".

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      Что делать?

      Сохранять спокойствие. Можно уточнить свои данные, если вы знаете, что входите в состав оперативного резерва, и контрольно проверить контакты военкомата/части. И следить за развитием событий.

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      Готовы ли украинские военкоматы?

      В полной мере. В отличие от 2014 года сейчас в Украине все точно знают, что им нужно делать, алгоритм и сценарии действий проработаны всеми силовыми ведомствами.

      После вчерашнего заседания СНБО Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины приведены в боевую готовность "полная". Все подразделения Министерства внутренних дел переведены на усиленную службу. В Государственной пограничной службе сообщили, что все подразделения, особенно те, которые реализуют морскую охрану, переведены на усиленный режим несения службы по всей области украинской границы..

       
      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Статьи Публикации Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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