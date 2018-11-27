Кого мобилизуют прежде всего в случае нападения России: ответ Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае агрессии России против Украины объявлена частичная мобилизация резерва первой очереди.

Об этом президент заявил 27 ноября в интервью украинским журналистам.

24 канал сообщал, что перед этим спикер парламента Андрей Парубий заявил, что закон о введении военного положения в 10 областях Украины в течение 30 дней предоставляет право президенту объявлять мобилизацию.

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"Если будет агрессия – будет мобилизация частичная. В первую очередь, будет мобилизован резерв первой очереди", – сказал Порошенко.

Он добавил, что в числе первых будут мобилизованы подготовленные воины с опытом участия в Антитеррористической операции на востоке Украины.

Сразу же с первых минут мы существенно увеличим численность наших Вооруженных сил, перераспределим финансовые ресурсы, обеспечим всем необходимым... ВСУ и заставим противника отвечать за нарушение государственной границы Украины,

– заверил глава государства.

Напомним, режим военного положения в 10 областях Украины вступил в силу 26 ноября. Срок действия военного положения истечет 26 декабря.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, которые в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.

Зато секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны России к гражданам Украины все же будут определенные ограничения.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должно содержаться в Указе Президента.

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