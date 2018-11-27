20:29
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      В каком случае в Украине объявят мобилизацию в период военного положения

      1324 Читати новину українською
      В каком случае в Украине объявят мобилизацию в период военного положения
      В каком случае в Украине объявят мобилизацию в период военного положения / Фото из открытых источников

      Принятый Верховной Радой закон о введении военного положения в 10 областях Украины в течение 30 дней предоставляет право президенту Петру Порошенко объявлять мобилизацию.

      Об этом рассказал спикер парламента Андрей Парубий, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Мы упростили механизм. Условно, если завтра состоятся агрессивные действия, мы дали возможность президенту в течение этих 30 дней (действия военного положения) объявить мобилизацию своим указом. Мы расширили полномочия президента, – сказал председатель Верховной Рады.

      Читайте также: Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат

      Он напомнил, что в условиях мирного времени процедура объявления мобилизации другая – президент направит свой законопроект в парламент, и нардепы принимают решения – закон о мобилизации.

      К слову, Парубий также заявил, что военное положение в части областей Украины начнет действовать с момента вступления в силу закона, принятого Верховной Радой, скорее всего – с 28 ноября.

      Ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.

      Зато секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны России к гражданам Украины все же будут определенные ограничения.

      Воєнний стан Україна

      В каких обалстях Украины будет действовать военное положение

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

      Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Парубий Украина – Россия Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Петр Порошенко Мобилизация Законодательство
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Введение военного положения в Украине: что он меняет в жизни украинцев
      сегодня , 20:01 Введение военного положения в Украине: что он меняет в жизни украинцев
      110389
      Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      сегодня , 17:01 Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      4458
      Военное положение и выборы президента: как чрезвычайная ситуация повлияет на рейтинги кандидатов
      сегодня , 16:01 Военное положение и выборы президента: как чрезвычайная ситуация повлияет на рейтинги кандидатов
      Інна Жолобович 3531
      Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      сегодня , 16:00 Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      Ольга Бродська 1842
      Военное положение и геополитические угрозы: психолог сказала, как справиться с такими новостями
      сегодня , 14:32 Военное положение и геополитические угрозы: психолог сказала, как справиться с такими новостями
      960
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Польская газета опубликовала интервью с главарем боевиков: детали скандального разговора
       4 октября , 11:44
      Германия выделит Украине огромную финансовую помощь: известна сумма
       сегодня , 14:21
      Аваков требует увеличения штрафов за нарушение ПДД
       22 августа , 19:13
      Соперник сборной Украины определился со списком игроков на матч Лиги наций против команды Шевченко
       3 октября , 16:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук