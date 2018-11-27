В каком случае в Украине объявят мобилизацию в период военного положения

Принятый Верховной Радой закон о введении военного положения в 10 областях Украины в течение 30 дней предоставляет право президенту Петру Порошенко объявлять мобилизацию.

Об этом рассказал спикер парламента Андрей Парубий, сообщает "Интерфакс-Украина".

Мы упростили механизм. Условно, если завтра состоятся агрессивные действия, мы дали возможность президенту в течение этих 30 дней (действия военного положения) объявить мобилизацию своим указом. Мы расширили полномочия президента, – сказал председатель Верховной Рады.

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Он напомнил, что в условиях мирного времени процедура объявления мобилизации другая – президент направит свой законопроект в парламент, и нардепы принимают решения – закон о мобилизации.

К слову, Парубий также заявил, что военное положение в части областей Украины начнет действовать с момента вступления в силу закона, принятого Верховной Радой, скорее всего – с 28 ноября.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.

Зато секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны России к гражданам Украины все же будут определенные ограничения.

В каких обалстях Украины будет действовать военное положение

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

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