До чого потрібно готуватися українцям під час воєнного стану: заява Турчинова

Воєнний стан в Україні має завершитися до кінця 2018 року. Під час його дії права та свободи громадян України не обмежуватимуться, однак таке є можливим. Крім того, під час воєнного стану увесь силовий блоку буде приведено до повної бойової готовності.

Таку заяву серектар РНБО Олександр Турчинов зробив під час виступу у Верховній Раді.

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У зв’язку з запровадженням воєнного стану на території України тимчасово на період його дії можуть обмежуватися свободи та права громадянина на підставі законів і Конституції України. Президент не планує застосовувати цю норму, але у разі загострення військової ситуації та посилення агресії з боку РФ ми повинні мати такий інструмент і таку можливість,

– зауважив він.

За його словами, також доручено привести до повної готовності визначені об’єкти єдиної державної системи цивільного захисту, їх функціональних і територіальних підсистем.

"Обласним і Київській міській державній адміністраціям, органам місцевого самоврядування доручено створити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану", – додав секретар РНБО.

Також Турчинов заявив, що воєнний стан повинен завершитися до кінця 2018 року року.

Нагадаємо, раніше Президент Петро Порошенко запевнив, що воєнний стан ніяк не влине на проведення виборів у 2019 році в Україні.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.