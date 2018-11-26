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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Где будет введено военное положение: Порошенко назвал области

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      Порошенко обнародовал перечень областей, в которых будет введено военное положение
      Порошенко обнародовал перечень областей, в которых будет введено военное положение / 24 канал

      Президент Украины Петр Поршенко обнародовал перечень регионов, в которых будет введено военное положение. В общем собралось 10 украинских областей и внутренние воды Азово-Керченской акватории.

      Такое заявление украинский гарант сделал во время выступления в Верховной Раде.

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      "Как только российский солдат  пересечет границу, я не потеряю ни секунды, чтобы обеспечить защиту украинской земли", – отметил он.

      По его словам, проектом закона, который определяет указ относительно военного положения, который он подписал 26 ноября, предусматривается введение военного положения только в областях, которые располагаются вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей.

      "Там, где может быть нанесен удар", – пояснил Порошенко.

      Также глава государства обнародовал перечень областей, где будет введено военное положение.

      Области, где будет введено военное положение:

      Винницкая,

      Луганская,

      Донецкая,

      Николаевская,

      Одесская,

      Сумская,

      Харьковская,

      Запорожская,

      Черниговская,

      Херсонская,

      Внутренние воды Азово –Керченской акватории.

      "Подчеркиваю, что особое состояние будет введено только в случае наземной операции регулярных военные Российской Федерации за пределами Операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма", – подытожил президент.

      Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, которые в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.

      В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

       

       

      ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ: МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА
      Теги: Военное положение в Украине Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Украина – Россия Президент Украины
      Источник: 24 канал
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