Где будет введено военное положение: Порошенко назвал области
Президент Украины Петр Поршенко обнародовал перечень регионов, в которых будет введено военное положение. В общем собралось 10 украинских областей и внутренние воды Азово-Керченской акватории.
Такое заявление украинский гарант сделал во время выступления в Верховной Раде.
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"Как только российский солдат пересечет границу, я не потеряю ни секунды, чтобы обеспечить защиту украинской земли", – отметил он.
По его словам, проектом закона, который определяет указ относительно военного положения, который он подписал 26 ноября, предусматривается введение военного положения только в областях, которые располагаются вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей.
"Там, где может быть нанесен удар", – пояснил Порошенко.
Также глава государства обнародовал перечень областей, где будет введено военное положение.
Области, где будет введено военное положение:
Винницкая,
Луганская,
Донецкая,
Николаевская,
Одесская,
Сумская,
Харьковская,
Запорожская,
Черниговская,
Херсонская,
Внутренние воды Азово –Керченской акватории.
"Подчеркиваю, что особое состояние будет введено только в случае наземной операции регулярных военные Российской Федерации за пределами Операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма", – подытожил президент.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, которые в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.
В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.
Что такое военное положение?
Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.