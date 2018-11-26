Где будет введено военное положение: Порошенко назвал области

Президент Украины Петр Поршенко обнародовал перечень регионов, в которых будет введено военное положение. В общем собралось 10 украинских областей и внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Такое заявление украинский гарант сделал во время выступления в Верховной Раде.

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"Как только российский солдат пересечет границу, я не потеряю ни секунды, чтобы обеспечить защиту украинской земли", – отметил он.

По его словам, проектом закона, который определяет указ относительно военного положения, который он подписал 26 ноября, предусматривается введение военного положения только в областях, которые располагаются вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей.

"Там, где может быть нанесен удар", – пояснил Порошенко.

Также глава государства обнародовал перечень областей, где будет введено военное положение.

Области, где будет введено военное положение:

Винницкая,

Луганская,

Донецкая,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Харьковская,

Запорожская,

Черниговская,

Херсонская,

Внутренние воды Азово –Керченской акватории.

"Подчеркиваю, что особое состояние будет введено только в случае наземной операции регулярных военные Российской Федерации за пределами Операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма", – подытожил президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, которые в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.



В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.