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      Как повлияет на проведение выборов военное положение: объяснение политолога

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      Как военное положение повлияет на шансы Петра Порошенко?
      Как военное положение повлияет на шансы Петра Порошенко? / Фото из открытых источников

      Есть опасения, что власти попытками ввести военное положение пытаются продлить срок своих полномочий. Но голосование в Верховной Раде за введение военного положения будет сложным.

      Об этом рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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      Виталий Кулик отмечает: военное положение в Донбассе было актуальным в 2014-2015 годах, когда наши военные гибли в Иловайске и Дебальцево. Когда Россия обстреливала украинские города и села со своей территории. Но тогда военное положение не ввели, мотивируя тем, что необходимо было выбрать нужную Верховную Раду и президента.

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      Сейчас, по его словам, когда Украина вступила в предвыборную фазу, военное положение отсрочит все назначенные выборы. В частности, в ОТГ, назначенные на 23 декабря 2018 года, президентские, которые должны состояться 31 марта 2019 года и парламентские осенью 2019-го. И несмотря на заявления политиков, из-за военного положения выборы не отменят, это четко предписано в статье 19 соответствующего закона о военном положении.

      Порошенко хочет ввести военное положение на период 60 суток. После отмены военного положения в течение 90 дней Верховная Рада может назначить новые выборы. Но это означает, что президентская кампания не начнется 31 декабря и нужно пересматривать и дату выборов. Это будет не март, а май, июнь. Кроме того, военное положение может быть еще продолжено. В случае обострения или появления новых обстоятельств,
      – пишет Виталий Кулик в Facebook.

      При этом, отмечает политолог, надо также ответить на несколько вопросов.

      Почему украинские военные не стреляли в ответ? Военные моряки утверждают, что есть порядок применения оружия в случае агрессии. Устное предупреждение, выстрел в воздух. Надо дать ответ, почему наши не стреляли, и кто дал приказ. Тогда можно делать выводы относительно искренности дальнейших событий и чистоты введения военного положения. Без этого трудно понять, где война, а где игра и договорняки?
      отмечает эксперт.

      Специалист отмечает: в Донбассе сейчас идет окопная война. И преимущества военного положения для выполнения нашей главной задачи – возвращение оккупированных территорий и их десепаратизации не очевидны.

      Хотя военное положение может стать тестом на нашу обороноспособность и способность отражения российской агрессии. Это может быть использовано для разрыва дипотношений с РФ, закрытия границы со страной-агрессором, прекращения торговли с РФ, закупки угля. Тогда это было бы честно. В данном случае в Азовском море произошло прямое столкновение с РФ. И у украинской власти не было другого выхода, как заявить о военном положении. Но если не была это спровоцированная ситуация?
      отмечает Виталий Кулик.

      Что нужно знать о военном положении в Украине: видео

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Россия захватила три украинских судна.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание РНБО, и президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения и подписал соответствующий указ.

      Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение РНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

       
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Военное положение в Украине Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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