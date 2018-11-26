Як вплине на проведення виборів воєнний стан: пояснення політолога

Є побоювання, що влада спробами ввести воєнний стан намагається продовжити термін своїх повноважень. Але голосування у Верховній Раді за введення воєнного стану буде складним.

Про це розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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Віталій Кулик наголошує: воєнний стан на Донбасі був актуальним у 2014-2015 роках, коли наші військові гинули в Іловайську і Дебальцевому. Коли Росія обстрілювала українські міста і села зі своєї території. Але тоді воєнний стан не ввели, мотивуючи тим, що необхідно було обрати потрібну Верховну Раду і президента.

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Наразі, за його словами, коли Україна вступила в передвиборчу фазу, воєнний стан відтермінує усі призначені вибори. Зокрема, до ОТГ, призначені на 23 грудня 2018 року, президентські, що мають відбутися 31 березня 2019 року і парламентські восени 2019-го. І попри заяви політиків, що через воєнний стан вибори не скасують, це чітко приписано в статті 19 відповідного законі про воєнний стан.

Порошенко хоче ввести воєнний стан на період 60 діб. Після скасування воєнного стану протягом 90 днів Верховна Рада може призначити нові вибори. Але це означатиме, що президентська кампанія не почнеться 31 грудня і треба переглядати і дату виборів. Це буде не березень, а травень, червень. Крім того, воєнний стан може бути ще продовжений. У випадку загострення чи появи нових обставин,

– пише Віталій Кулик у Facebook.

При цьому, зазначає політолог, треба також дати відповідь на кілька питань.

Чому українські військові не стріляли у відповідь? Військові моряки стверджують, що є порядок застосування зброї у випадку агресії. Усне попередження, постріл у повітря. Треба дати відповідь, чому наші не стріляли, і хто дав наказ. Тоді можна робити висновки щодо щирості подальших подій і чистоти запровадження воєнного стану. Без цього важко зрозуміти, де війна, а де гра і договорняки?

– наголошує експерт.

Фахівець зауважує: на Донбасі зараз іде окопна війна. І переваги воєнного стану для виконання нашого головного завдання – повернення окупованих територій і їх десепаратизації не очевидні.

Хоча воєнний стан може стати тестом на нашу обороноздатність і здатність відбиття російської агресії. Це може бути використано для розриву дипстосунків з РФ, закриття кордону з країною-агресором, припинення торгівлі з РФ, закупки вугілля. Тоді б це було б чесно. В даному випадку в Азовському морі відбулося пряме зіткнення з РФ. І в української влади не було іншого виходу, як заявити про воєнний стан. Але якщо не була це спровокована ситуація?

– наголошує Віталій Кулик.

Що потрібно знати про воєнний стан в Україні: відео

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна.

У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, і президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану і підписав відповідний указ.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.