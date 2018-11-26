Напад Росії на українські кораблі: подробиці нового етапу російсько-української війни

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення 25 листопада здійснили напад на три українські кораблі. Що це означає та чи очікувати на повномасштабне вторгнення Росії – з’ясовували журналісти 24 каналу.

Що сталось в українських морях?

Загострення російсько-української війни: Росія атакувала українські катери у Чорному морі. Російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі, яка рухалась з одного українського порту в інший український порт, унаслідок чого були поранені шість моряків.

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Пізніше стало відомо, що два катери та буксир українських ВМС, затримані російськими прикордонниками, доправлено в Керч. На засіданні РНБО начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що на борту трьох кораблів, які йшли з Одеси до Маріуполя, перебуває 23 військовослужбовців.

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Що це означає?

Що відбулось бойове зіткнення Збройних сил України і російськими військовими безпосередньо. Тепер ми офіційно говоримо про бойове зіткнення двох країн, а не України із проросійськими бойовиками так званих "Л/ДНР".

З точки зору міжнародного права, ситуація не змінилась: від 2014 року Україна є жертвою російської агресії і відтоді будь-які дії РФ, по факту, є елементами зовнішньої агресії щодо України і апріорі незаконні.

Конвенція ООН 1974 року чітко визначає, що таке є агресія. Побутовою мовою – це війна. Серед пунктів, які автоматично належать до агресії, незалежно від оголошення війни – це анексія території держави, а бо її частини, і використання неформальних мілітаризованих утворень чи об’єднань, що відбувається на Сході України та у Криму. Тому у 2014 році були абсолютно всі підстави говорити, що у нас війна, а не щось інше. Зараз – це лише загострення тієї війни, яка почалась у 2014 році",

– пояснила 24 каналу Анна Маляр.

Для внутрішньої політики це означає черговий привід назвати війну війною, а не чимось іншим. І перспектива введення на практиці воєнного стану – вперше в історії України.

Чи можна починати панікувати?

Рано. Одразу з кількох причин.

Чи варто очікувати на повномасштабну війну із Росією? Навряд. Політолог Володимир Фесенко вважає, що Росія зараз не піде на розгортання повномасштабних бойових дій. По-перше, вони не мають такої потреби.

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Поки що Росія на морі сильніша за Україну. Однак, наземні сили РФ за якістю поступаються нашим.

Можливість ескалації конфлікту, звісно, є. Зараз вона має більші шанси на втілення, ніж місяць тому. Але панікувати не треба в принципі. Є алгоритм дій, який напрацьований державою та Міністерством оброни, РНБО, СБУ, ДПСУ, НГУ на випадок подібного конфлікту. Якщо у 2014 році все це було хаотично, то на сьогодні вироблені сценарії та алгоритми дій, уже відомо, що таке мобілізація, коли вона не у шість хвиль, а одна велика мобілізація, у на свійська насичені технікою і озброєнням, вирішена величезна кількість проблем, які ми мали у 2014 році",

– пояснив 24 каналу військовий експерт Тарас Чмут.

Чи є ознаки планування наступу Росії на Україну? Поки що немає.

Чи потрібно вже бігти у воєнкомат? Якщо ви не резервіст першої черги – не варто. Під час засідання РНБО президент заявив, що зараз рішення про введення воєнного стану "не передбачає негайної мобілізації; але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги". Резервісти першої черги і так знають, що їм потрібно робити.

Чи продовжаться російські провокації? Так. Але ми до них готові. Українські силовики переведені у повну бойову готовність. Збройні сили України – також. Волонтери продовжують посилювати їхню забезпеченість всім необхідним.

Що має робити Україна?

Посилювати обороноспроможність. Та максимально залучати західних партнерів та союзників. "Американський літак-розвідник уже у водах Чорного моря, він уже проводить розвідку. Вчора вночі частина Чорноморського флоту Росії вийшла із Севастополя і розгорнулась у бойові порядки у визначених Районах. Відповідні дії мали виконати залишки ВМС. Збройні сили України приведені у бойову готовність", – розповів Чмут.

Хто може нам допомогти?

Наша армія – це у першу чергу. Якщо сумніваєтесь у готовності наших військових дати відсіч провокаціям РФ – підтримайте армію через допомогу волонтерським організаціям, щоби посилити їхні позиції. Бо українські військові у своїй готовності не сумніваються.

Про реакцію західних партнерів та можливість підтримки України реальними діями зможемо говорити вже найближчим часом. Станом на зараз – вирішення цього питання у стані очікування.

У Євросоюзі занепокоєні сьогоднішнім інцидентом. У заяві спікера Європейського Союзу рівень напруженості в Азовському морі та Керченській протоці назвали "небезпечним". На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії українські військові кораблі.

Посол України у США Валерій Чалий повідомив, що українська сторона "негайно звернулася до американських партнерів з закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал з боку США агресору". У відповідь Україну було "запевнено про пильну увагу до розвитку ситуації та підготовку реакції з метою недопущення подальшої ескалації".