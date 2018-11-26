Нападение России на украинские корабли: подробности нового этапа российско-украинской войны

Российские морские пограничники и силы спецназначения 25 ноября совершили нападение на три украинских корабля. Что это означает и стоит ли ожидать полномасштабного вторжение России – выясняли журналисты 24 канала.

Что произошло в украинских морях?

Обострение российско-украинской войны: Россия атаковала украинские катера в Черном море. Российские пограничники вечером 25 ноября открыли огонь по украинской корабельной группе, которая двигалась из одной украинского порта в другой украинский порт, вследствие чего были ранены шесть моряков.

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Позже стало известно, что два катера и буксир украинских ВМС, задержанные российскими пограничниками, доставлены в Керчь. На заседании СНБО начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что на борту трех кораблей, которые шли из Одессы в Мариуполь, находится 23 военнослужащих.

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Что это значит?

Что произошло боестолкновение Вооруженных сил Украины и российскими военными напрямую. Теперь мы официально говорим о боевом столкновении двух стран, а не Украині с пророссийскими боевиками так называемых "Л/ДНР".

С точки зрения международного права, ситуация не изменилась: с 2014 года Украина является жертвой российской агрессии и с тех пор любые действия РФ, по факту, являются элементами внешней агрессии в отношении Украины и априори незаконны.

Конвенция ООН в 1974 года четко определяет, что такое агрессия. Бытовым языком – это война. Среди пунктов, которые автоматически относятся к агрессии, независимо от объявления войны – это аннексия территории государства, или ее части, и использование неформальных милитаризированных образований или объединений, что происходит на Востоке Украины и в Крыму. Поэтому в 2014 году были абсолютно все основания говорить, что у нас война, а не что-то другое. Сейчас – это лишь обострение той войны, которая началась в 2014 году ",

– пояснила 24 канала Анна Маляр.

Для внутренней политики это означает очередной повод назвать войну войной, а не чем-то другим. И перспектива введения на практике военного положения – впервые в истории Украины.

Можно начинать паниковать?

Рано. Сразу по нескольким причинам.

Стоит ли ожидать полномасштабную войну с Россией? Вряд ли. Политолог Владимир Фесенко считает, что Россия сейчас не пойдет на развертывание полномасштабных боевых действий. Во-первых, они не имеют такой потребности.

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Пока Россия на море сильнее Украины. Однако, наземные силы РФ по качеству уступают нашим.

Возможность эскалации конфликта, конечно, есть. Сейчас она имеет большие шансы на воплощение, чем месяц назад. Но паниковать не надо в принципе. Есть алгоритм действий, который наработан государством и Министерством обороны, СНБО, СБУ, ГНСУ, НГУ в случае подобного конфликта. Если в 2014 году все это было хаотично, то сегодня выработаны сценарии и алгоритмы действий, уже известно, что такое мобилизация, когда она не в шесть волн, а одна большая мобилизация, в нас войска насыщены техникой и вооружением, решено огромное количество проблем, которые мы имели в 2014 году ",

– объяснил 24 канала военный эксперт Тарас Чмут.

Есть ли признаки планирования наступления России на Украину? Пока нет.

Нужно уже бежать в военкомат? Если вы не резервист первой очереди – не стоит. Во время заседания СНБО президент заявил, что сейчас решение о введении военного положения "не предусматривает немедленной мобилизации; но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди". Резервисты первой очереди и так знают, что им нужно делать.

Продолжатся ли российские провокации? Да. Но мы к ним готовы. Украинские силовики переведены в полную боевую готовность. Вооруженные силы Украины – тоже. Волонтеры продолжают усиливать их обеспеченность всем необходимым.

Что должна делать Украина?

Усиливать обороноспособность. И максимально привлекать западных партнеров и союзников. "Американский самолет-разведчик уже в водах Черного моря, он уже проводит разведку. Вчера ночью часть Черноморского флота России вышла из Севастополя и развернулась в боевые порядки в определенных районах. Соответствующие действия должны были выполнить остатки ВМС. Вооруженные силы Украины приведены в боевую готовность", – рассказал Чмут.

Кто может нам помочь?

Наша армия – это в первую очередь. Если сомневаетесь в готовности наших военных дать отпор провокациям РФ – поддержите армию через помощь волонтерским организациям, чтобы усилить их позиции. Потому что украинские военные в своей готовности не сомневаются.

О реакции западных партнеров и возможности поддержки Украины действиями сможем говорить уже в ближайшее время. По состоянию на сейчас – решение этого вопроса в состоянии ожидания.

В Евросоюзе обеспокоены сегодняшним инцидентом. В заявлении спикера Европейского Союза уровень напряженности в Азовском море и Керченском проливе назвали "опасным". Утром 26 ноября по времени Нью-Йорка (в 18 по Киеву) Украина созвала срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с нападением России на украинские военные корабли.

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что украинская сторона "незамедлительно обратилась к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале со стороны США агрессору". В ответ Украину "заверили о пристальном внимании к развитию ситуации и подготовке реакции с целью недопущения дальнейшей эскалации".