14:34
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Украинский флот сегодня: инфографика

      2921 Читати новину українською
      Состояние украинского флота
      Состояние украинского флота / mil.gov.ua

      Российские военно-морские силы 25 октября осуществили захват трех украинских военных судов в Азовском море. Украинский действующий флот стал меньше. Какова сейчас реальная ситуация?

      25 ноября украинские корабли подошли к Крымскому мосту. С целью соблюдения международных норм безопасности судоходства малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ, и сообщил о намерении прохода по Керченскому проливу. Вместо ответа российские корабли атаковали "Бердянск" и еще один такой катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в порт Мариуполя. Россияне открыли огонь, захватили корабли и военных.

      Читайте также: Конфликт в Азовском море: есть ли шансы у Украины?

      Поэтому украинский флот временно потерял еще три единицы военно-морской техники вместе с экипажами. И количественно его состояние выглядит следующим образом.

      Український флот

      Количественный состав украинского флота

      В результате нападения на украинские корабли и угрозы безопасности СНБО предлагает ввести в Украине правовой режим военного положения. 26 ноября в 16:00 состоится экстренное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят этот вопрос.

      Что нужно знать о военном положении: смотрите видео

       

       

      Автор: Елена Булан, Янина Ткачук
      Теги: Военное положение в Украине Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Публикации Вооруженные Силы Украины Инфографика
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нападение России на украинские корабли: подробности нового этапа российско-украинской войны
      сегодня , 14:15 Нападение России на украинские корабли: подробности нового этапа российско-украинской войны
      Євгенія Мазур 846
      Украинский флот сегодня: инфографика
      сегодня , 13:17 Украинский флот сегодня: инфографика
      Олена Булан 2932
      Почему Усик не будет драться с Лебедевым
      сегодня , 12:35 Почему Усик не будет драться с Лебедевым
      959
      Военное положение выгодно украинской власти и Путину
      сегодня , 12:02 Военное положение выгодно украинской власти и Путину
      Блог Медіа 11608
      Военное положение: что поменяется в Украине и почему Россия пошла на конфликт
      сегодня , 12:01 Военное положение: что поменяется в Украине и почему Россия пошла на конфликт
      Блог Медіа 11422
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Москва за очередную скидку на газ тянет в союз
       7 июня 2011 , 22:40 1
      Главные новости 1 мая: первомайские демонстрации и Армения дальше без премьера
       2 мая , 08:01
      Главные новости футбола 26 сентября: Динамо победило Мариуполь, фиаско Барселоны, Реала и Ливерпуля
       27 сентября , 07:00
      Hyundai озвучил имя своего будущего кроссовера
       9 ноября , 18:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук