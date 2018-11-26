Украинский флот сегодня: инфографика

Российские военно-морские силы 25 октября осуществили захват трех украинских военных судов в Азовском море. Украинский действующий флот стал меньше. Какова сейчас реальная ситуация?

25 ноября украинские корабли подошли к Крымскому мосту. С целью соблюдения международных норм безопасности судоходства малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ, и сообщил о намерении прохода по Керченскому проливу. Вместо ответа российские корабли атаковали "Бердянск" и еще один такой катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в порт Мариуполя. Россияне открыли огонь, захватили корабли и военных.

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Поэтому украинский флот временно потерял еще три единицы военно-морской техники вместе с экипажами. И количественно его состояние выглядит следующим образом.

Количественный состав украинского флота

В результате нападения на украинские корабли и угрозы безопасности СНБО предлагает ввести в Украине правовой режим военного положения. 26 ноября в 16:00 состоится экстренное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят этот вопрос.

Что нужно знать о военном положении: смотрите видео